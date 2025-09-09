В Донецке назвали школу в честь американца, погибшего на СВО

https://ria.ru/20250909/svo-2040734268.html

Именем погибших на СВО американца Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина назвали специализированную школу №115 в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2025

специальная военная операция на украине

россия

донецк

донецкая народная республика

сергей кравцов

денис пушилин

михаил теплинский

центральное разведывательное управление (цру)

ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Именем погибших на СВО американца Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина назвали специализированную школу №115 в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Ряд СМИ ранее сообщали, о том, что погибший на СВО под Часовым Яром американец Майкл Глосс был сыном заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям.В рамках мероприятия прошла церемония по присвоению школе №115 в Донецке имен рядового Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина, на школе была установлена именная табличка героев СВО. Мероприятие посетил министр просвещения России Сергей Кравцов, глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский"Это знаковое событие говорит о том что, несмотря на то, где родился человек и в какой стране он понял, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Майкла Глосса, Ивана Коковина будут изучать в школах. Это действительно настоящие герои. И все герои, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, защищают нашу Родину, защищают в целом мир от неонацизма", - сказал журналистам Кравцов.Он также добавил, что в самой школе №115 Донецка будет проведен капитальный ремонт, будет организован музей героев Ивана Коковина и Майкла Глосса."Здесь важно смотреть стратегически и на несколько поколений вперед. Все, что сейчас происходит, очень важно отождествлять с тем, что будет потом. Так вот сейчас, увековечивая настоящих героев, мы создаем определенную платформу для следующих поколений, где черпать правильные ориентиры, где и чем руководствоваться, на кого равняться в будущем",- сказал журналистам Глава ДНР Денис Пушилин.Командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский в разговоре с журналистами добавил, что Майкл Глосс ничем не отличался от других десантников и выполнял боевые задачи под Часовым Яром. Военная колонна, в которой находились Глосс и Коковин, попала под обстрел ВСУ, в результате которого бойцы погибли.Американский телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники утверждал, что президент России Владимир Путин якобы передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа советский орден Ленина для заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын якобы ранее погиб на СВО.Иван Коковин в 2023 году вступил в ряды ВС РФ в рамках службы в зоне специальной военной операции. В декабре 2023 года получил осколочное ранение в ногу, однако принял решение вернуться на фронт. Погиб 4 апреля 2024 года при выполнении специального военного задания, при штурме Часова Яра, за которое награжден Орденом мужества посмертно.В момент гибели Майкл Глосс и Иван Коковин были на одном боевом задании в рамках освобождения Часова Яра.

россия

донецк

донецкая народная республика

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

россия, донецк, донецкая народная республика, сергей кравцов, денис пушилин, михаил теплинский, центральное разведывательное управление (цру), совет федерации рф, вооруженные силы украины, общество