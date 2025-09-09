Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл мужчину осудили на десять лет за развращение двух школьниц - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/sud-2040793076.html
В Марий Эл мужчину осудили на десять лет за развращение двух школьниц
В Марий Эл мужчину осудили на десять лет за развращение двух школьниц - РИА Новости, 09.09.2025
В Марий Эл мужчину осудили на десять лет за развращение двух школьниц
Жителя Марий Эл, отправившего в мессенджере интимные фотографии девочкам девяти и 11 лет, осудили на десять лет колонии строгого режима за преступление против... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T21:31:00+03:00
2025-09-09T21:31:00+03:00
происшествия
россия
параньгинский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49740/23/497402344_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_877e74a8df8c87ffb58fcaae5a109588.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Жителя Марий Эл, отправившего в мессенджере интимные фотографии девочкам девяти и 11 лет, осудили на десять лет колонии строгого режима за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что в августе 2023 года и в мае 2024 года 45-летний житель Параньгинского района вступил в переписку в мессенджерах с двумя несовершеннолетними девочками. Достоверно зная, что возраст его собеседниц - от девяти до 11 лет, он отправил им сообщения интимного содержания, а также фотографии порнографического характера, уточнил СУ СК. "(Мужчина) признан виновным по части 5 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних)... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок в десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250909/dagestan-2040752299.html
россия
параньгинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49740/23/497402344_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_72fcb75b598a243e5ab7b6a1f1149209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, параньгинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл
Происшествия, Россия, Параньгинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Марий Эл
В Марий Эл мужчину осудили на десять лет за развращение двух школьниц

Жителя Марий Эл осудили на десять лет за отправку интимных фото двум школьницам

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Жителя Марий Эл, отправившего в мессенджере интимные фотографии девочкам девяти и 11 лет, осудили на десять лет колонии строгого режима за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в августе 2023 года и в мае 2024 года 45-летний житель Параньгинского района вступил в переписку в мессенджерах с двумя несовершеннолетними девочками. Достоверно зная, что возраст его собеседниц - от девяти до 11 лет, он отправил им сообщения интимного содержания, а также фотографии порнографического характера, уточнил СУ СК.
"(Мужчина) признан виновным по части 5 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних)... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок в десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Суд - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Дагестане 12 человек будут судить за хищение нефти
Вчера, 17:56
 
ПроисшествияРоссияПараньгинский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика Марий Эл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала