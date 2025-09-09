https://ria.ru/20250909/sud-2040793076.html
В Марий Эл мужчину осудили на десять лет за развращение двух школьниц
В Марий Эл мужчину осудили на десять лет за развращение двух школьниц
происшествия
россия
параньгинский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Жителя Марий Эл, отправившего в мессенджере интимные фотографии девочкам девяти и 11 лет, осудили на десять лет колонии строгого режима за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что в августе 2023 года и в мае 2024 года 45-летний житель Параньгинского района вступил в переписку в мессенджерах с двумя несовершеннолетними девочками. Достоверно зная, что возраст его собеседниц - от девяти до 11 лет, он отправил им сообщения интимного содержания, а также фотографии порнографического характера, уточнил СУ СК. "(Мужчина) признан виновным по части 5 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних)... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок в десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
