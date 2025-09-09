https://ria.ru/20250909/sud-2040559005.html

Суд в Болонье рассмотрит вопрос об экстрадиции украинского террориста

БОЛОНЬЯ, 9 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи проведет заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", в ходе которого продолжится рассмотрение вопроса о его экстрадиции в ФРГ. Заседание начнется в 11.30 по местному времени (12.30 мск). Ожидается, что подсудимый вновь не будет присутствовать на нем лично. Ранее его адвокат Никола Канестрини сообщил, что Кузнецов находится в "переполненной" тюрьме строгого режима в Римини, и в связи с классификацией его клиента в качестве "террориста" итальянскими правоохранителями может присутствовать на слушаниях только по видеосвязи. Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости международному ордеру на арест, в случае экстрадиции в Германию Кузнецову грозит наказание сроком до 15 лет тюрьмы по статьям "антиконституционный саботаж", "преднамеренный взрыв" и "разрушение зданий". От добровольной экстрадиции Кузнецов отказался. На прошлой неделе после заседания по этому делу Канестрини выразил надежду, что суд на слушании 9 сентября не вынесет решения о передаче украинца властям ФРГ, так как, по его словам, прокуратура запросила время на изучение материалов защиты. Согласно защите предполагаемого диверсанта, он не имел отношения к подрыву "Севпотоков", так как в момент взрывов находился на Украине, где служил в рядах ВСУ. По словам адвоката, Кузнецов не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По его мнению, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства. Кузнецов продолжает настаивать на своей невиновности и утверждать, что занимал командную должность в ВСУ и вышел в отставку лишь в декабре 2023 года. Адвокат сообщил, что от ФРГ ожидается ответ о том, признают ли власти страны, что предполагаемые действия были совершены украинцем в рамках "военной операции", что дало бы ему "иммунитет военнослужащего". Канестрини также запросил ФРГ об условиях содержания Кузнецова в случае выдачи. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего Кузнецова, которого считают координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. По их информации, он являлся руководителем команды из семи человек, осуществившей подрывы. Украинец был задержан, когда прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно поступившему в распоряжение РИА Новости документу, 22 августа апелляционный суд Болоньи принял решение о помещении Кузнецова под стражу, сославшись на наличие у него псевдонима и загранпаспорта с множеством печатей, а также приняв во внимание угрозу его побега в случае альтернативной меры пресечения. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

