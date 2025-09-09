Рейтинг@Mail.ru
Суд в Болонье рассмотрит вопрос об экстрадиции украинского террориста - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/sud-2040559005.html
Суд в Болонье рассмотрит вопрос об экстрадиции украинского террориста
Суд в Болонье рассмотрит вопрос об экстрадиции украинского террориста - РИА Новости, 09.09.2025
Суд в Болонье рассмотрит вопрос об экстрадиции украинского террориста
Апелляционный суд Болоньи проведет заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве газопроводов "Северный... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T00:18:00+03:00
2025-09-09T00:18:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
сергей кузнецов (архитектор)
сеймур херш
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
БОЛОНЬЯ, 9 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи проведет заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", в ходе которого продолжится рассмотрение вопроса о его экстрадиции в ФРГ. Заседание начнется в 11.30 по местному времени (12.30 мск). Ожидается, что подсудимый вновь не будет присутствовать на нем лично. Ранее его адвокат Никола Канестрини сообщил, что Кузнецов находится в "переполненной" тюрьме строгого режима в Римини, и в связи с классификацией его клиента в качестве "террориста" итальянскими правоохранителями может присутствовать на слушаниях только по видеосвязи. Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости международному ордеру на арест, в случае экстрадиции в Германию Кузнецову грозит наказание сроком до 15 лет тюрьмы по статьям "антиконституционный саботаж", "преднамеренный взрыв" и "разрушение зданий". От добровольной экстрадиции Кузнецов отказался. На прошлой неделе после заседания по этому делу Канестрини выразил надежду, что суд на слушании 9 сентября не вынесет решения о передаче украинца властям ФРГ, так как, по его словам, прокуратура запросила время на изучение материалов защиты. Согласно защите предполагаемого диверсанта, он не имел отношения к подрыву "Севпотоков", так как в момент взрывов находился на Украине, где служил в рядах ВСУ. По словам адвоката, Кузнецов не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По его мнению, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства. Кузнецов продолжает настаивать на своей невиновности и утверждать, что занимал командную должность в ВСУ и вышел в отставку лишь в декабре 2023 года. Адвокат сообщил, что от ФРГ ожидается ответ о том, признают ли власти страны, что предполагаемые действия были совершены украинцем в рамках "военной операции", что дало бы ему "иммунитет военнослужащего". Канестрини также запросил ФРГ об условиях содержания Кузнецова в случае выдачи. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего Кузнецова, которого считают координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. По их информации, он являлся руководителем команды из семи человек, осуществившей подрывы. Украинец был задержан, когда прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно поступившему в распоряжение РИА Новости документу, 22 августа апелляционный суд Болоньи принял решение о помещении Кузнецова под стражу, сославшись на наличие у него псевдонима и загранпаспорта с множеством печатей, а также приняв во внимание угрозу его побега в случае альтернативной меры пресечения. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
https://ria.ru/20250827/gody-2037787513.html
https://ria.ru/20250907/patrushev--2040280876.html
https://ria.ru/20250903/zaharova-2039268739.html
https://ria.ru/20250903/germaniya-2039247318.html
https://ria.ru/20250827/potok-2037773402.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, сергей кузнецов (архитектор), сеймур херш, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, Россия, США, Сергей Кузнецов (архитектор), Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Суд в Болонье рассмотрит вопрос об экстрадиции украинского террориста

В Болонье пройдет суд по делу подозреваемого в подрыве Северных потоков украинца

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БОЛОНЬЯ, 9 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи проведет заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", в ходе которого продолжится рассмотрение вопроса о его экстрадиции в ФРГ.
Заседание начнется в 11.30 по местному времени (12.30 мск).
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Украинцу, обвиняемому в подрыве "Северных потоков", грозит 15 лет тюрьмы
27 августа, 09:19
Ожидается, что подсудимый вновь не будет присутствовать на нем лично. Ранее его адвокат Никола Канестрини сообщил, что Кузнецов находится в "переполненной" тюрьме строгого режима в Римини, и в связи с классификацией его клиента в качестве "террориста" итальянскими правоохранителями может присутствовать на слушаниях только по видеосвязи.
Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости международному ордеру на арест, в случае экстрадиции в Германию Кузнецову грозит наказание сроком до 15 лет тюрьмы по статьям "антиконституционный саботаж", "преднамеренный взрыв" и "разрушение зданий".
От добровольной экстрадиции Кузнецов отказался.
На прошлой неделе после заседания по этому делу Канестрини выразил надежду, что суд на слушании 9 сентября не вынесет решения о передаче украинца властям ФРГ, так как, по его словам, прокуратура запросила время на изучение материалов защиты.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Патрушев раскритиковал версию о подрыве украинцами "Северных потоков"
7 сентября, 14:39
Согласно защите предполагаемого диверсанта, он не имел отношения к подрыву "Севпотоков", так как в момент взрывов находился на Украине, где служил в рядах ВСУ.
По словам адвоката, Кузнецов не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По его мнению, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства.
Кузнецов продолжает настаивать на своей невиновности и утверждать, что занимал командную должность в ВСУ и вышел в отставку лишь в декабре 2023 года.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках"
3 сентября, 08:04
Адвокат сообщил, что от ФРГ ожидается ответ о том, признают ли власти страны, что предполагаемые действия были совершены украинцем в рамках "военной операции", что дало бы ему "иммунитет военнослужащего".
Канестрини также запросил ФРГ об условиях содержания Кузнецова в случае выдачи.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего Кузнецова, которого считают координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. По их информации, он являлся руководителем команды из семи человек, осуществившей подрывы. Украинец был задержан, когда прибыл в Италию на отдых с семьей.
Согласно поступившему в распоряжение РИА Новости документу, 22 августа апелляционный суд Болоньи принял решение о помещении Кузнецова под стражу, сославшись на наличие у него псевдонима и загранпаспорта с множеством печатей, а также приняв во внимание угрозу его побега в случае альтернативной меры пресечения.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В бундестаге предложили взыскать компенсации за подрыв "Северного потока"
3 сентября, 04:40
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Раскрыта численность группы, якобы взорвавшей "Северные потоки"
27 августа, 05:14
 
В миреГерманияРоссияСШАСергей Кузнецов (архитектор)Сеймур ХершДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала