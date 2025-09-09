Суд в Болонье рассмотрит вопрос об экстрадиции украинского террориста
В Болонье пройдет суд по делу подозреваемого в подрыве Северных потоков украинца
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БОЛОНЬЯ, 9 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи проведет заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", в ходе которого продолжится рассмотрение вопроса о его экстрадиции в ФРГ.
Заседание начнется в 11.30 по местному времени (12.30 мск).
Ожидается, что подсудимый вновь не будет присутствовать на нем лично. Ранее его адвокат Никола Канестрини сообщил, что Кузнецов находится в "переполненной" тюрьме строгого режима в Римини, и в связи с классификацией его клиента в качестве "террориста" итальянскими правоохранителями может присутствовать на слушаниях только по видеосвязи.
Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости международному ордеру на арест, в случае экстрадиции в Германию Кузнецову грозит наказание сроком до 15 лет тюрьмы по статьям "антиконституционный саботаж", "преднамеренный взрыв" и "разрушение зданий".
От добровольной экстрадиции Кузнецов отказался.
На прошлой неделе после заседания по этому делу Канестрини выразил надежду, что суд на слушании 9 сентября не вынесет решения о передаче украинца властям ФРГ, так как, по его словам, прокуратура запросила время на изучение материалов защиты.
По словам адвоката, Кузнецов не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По его мнению, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства.
Кузнецов продолжает настаивать на своей невиновности и утверждать, что занимал командную должность в ВСУ и вышел в отставку лишь в декабре 2023 года.
Адвокат сообщил, что от ФРГ ожидается ответ о том, признают ли власти страны, что предполагаемые действия были совершены украинцем в рамках "военной операции", что дало бы ему "иммунитет военнослужащего".
Канестрини также запросил ФРГ об условиях содержания Кузнецова в случае выдачи.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего Кузнецова, которого считают координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. По их информации, он являлся руководителем команды из семи человек, осуществившей подрывы. Украинец был задержан, когда прибыл в Италию на отдых с семьей.
Согласно поступившему в распоряжение РИА Новости документу, 22 августа апелляционный суд Болоньи принял решение о помещении Кузнецова под стражу, сославшись на наличие у него псевдонима и загранпаспорта с множеством печатей, а также приняв во внимание угрозу его побега в случае альтернативной меры пресечения.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
