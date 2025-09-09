Представители США посетят Китай в сентябре, сообщает NBC

https://ria.ru/20250909/ssha-2040800242.html

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Двухпартийная группа законодателей палаты представителей США совершит официальный визит в Китае в сентябре, они просят о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает телеканал NBC. "Двухпартийная группа законодателей палаты представителей совершит официальный визит в Китай позднее в этом месяце", - говорится в публикации. По данным телеканала, это первый подобный визит членов палаты представителей с 2019 года. Конгрессмен Адам Смит заявил телеканалу, что они просят о встрече с Цзиньпином, но пока они не знают, получится ли встретиться с ним.

