Представители США посетят Китай в сентябре, сообщает NBC
Представители США посетят Китай в сентябре, сообщает NBC
Представители США посетят Китай в сентябре, сообщает NBC
Двухпартийная группа законодателей палаты представителей США совершит официальный визит в Китае в сентябре, они просят о встрече с председателем КНР Си...
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Двухпартийная группа законодателей палаты представителей США совершит официальный визит в Китае в сентябре, они просят о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает телеканал NBC. "Двухпартийная группа законодателей палаты представителей совершит официальный визит в Китай позднее в этом месяце", - говорится в публикации. По данным телеканала, это первый подобный визит членов палаты представителей с 2019 года. Конгрессмен Адам Смит заявил телеканалу, что они просят о встрече с Цзиньпином, но пока они не знают, получится ли встретиться с ним.
Представители США посетят Китай в сентябре, сообщает NBC
