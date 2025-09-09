Рейтинг@Mail.ru
Представители США посетят Китай в сентябре, сообщает NBC - РИА Новости, 09.09.2025
22:47 09.09.2025
Представители США посетят Китай в сентябре, сообщает NBC
Двухпартийная группа законодателей палаты представителей США совершит официальный визит в Китае в сентябре, они просят о встрече с председателем КНР Си... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Двухпартийная группа законодателей палаты представителей США совершит официальный визит в Китае в сентябре, они просят о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает телеканал NBC. "Двухпартийная группа законодателей палаты представителей совершит официальный визит в Китай позднее в этом месяце", - говорится в публикации. По данным телеканала, это первый подобный визит членов палаты представителей с 2019 года. Конгрессмен Адам Смит заявил телеканалу, что они просят о встрече с Цзиньпином, но пока они не знают, получится ли встретиться с ним.
© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Двухпартийная группа законодателей палаты представителей США совершит официальный визит в Китае в сентябре, они просят о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает телеканал NBC.
"Двухпартийная группа законодателей палаты представителей совершит официальный визит в Китай позднее в этом месяце", - говорится в публикации.
По данным телеканала, это первый подобный визит членов палаты представителей с 2019 года.
Конгрессмен Адам Смит заявил телеканалу, что они просят о встрече с Цзиньпином, но пока они не знают, получится ли встретиться с ним.
Флаги США у монумента первому президенту Джорджу Вашингтону - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В США заявили, что им нужна помощь союзников для борьбы с Китаем, пишет NYT
8 сентября, 13:15
 
