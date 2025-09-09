https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040640709.html
ВС России отодвигают ВСУ в сторону Днепропетровской области
ВС России отодвигают ВСУ в сторону Днепропетровской области - РИА Новости, 09.09.2025
ВС России отодвигают ВСУ в сторону Днепропетровской области
Российские подразделения южнее поселка Удачное на красноармейском направлении отодвигают противника, несущего потери, в сторону Днепропетровской области,... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские подразделения южнее поселка Удачное на красноармейском направлении отодвигают противника, несущего потери, в сторону Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "У нас серьезные успехи южнее Удачного. Там противник несет потери, и мы фактически уже выдвигаем его туда в сторону Днепропетровской области", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
