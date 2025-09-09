https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040640709.html

ВС России отодвигают ВСУ в сторону Днепропетровской области

ВС России отодвигают ВСУ в сторону Днепропетровской области - РИА Новости, 09.09.2025

ВС России отодвигают ВСУ в сторону Днепропетровской области

Российские подразделения южнее поселка Удачное на красноармейском направлении отодвигают противника, несущего потери, в сторону Днепропетровской области,... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T12:16:00+03:00

2025-09-09T12:16:00+03:00

2025-09-09T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские подразделения южнее поселка Удачное на красноармейском направлении отодвигают противника, несущего потери, в сторону Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "У нас серьезные успехи южнее Удачного. Там противник несет потери, и мы фактически уже выдвигаем его туда в сторону Днепропетровской области", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф