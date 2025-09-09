https://ria.ru/20250909/pvo-2040807340.html
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ПВО сбила в Воронеже и в одном из районов области несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов региона было обнаружено и уничтожено несколько БПЛА", - написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев.Также он напомнил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
