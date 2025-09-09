https://ria.ru/20250909/pvo-2040807340.html

Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 09.09.2025

Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области

ПВО сбила в Воронеже и в одном из районов области несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T23:56:00+03:00

2025-09-09T23:56:00+03:00

2025-09-09T23:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронеж

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ПВО сбила в Воронеже и в одном из районов области несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов региона было обнаружено и уничтожено несколько БПЛА", - написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев.Также он напомнил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250909/dron-2040701009.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор)