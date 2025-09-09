Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:56 09.09.2025 (обновлено: 23:58 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/pvo-2040807340.html
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 09.09.2025
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области
ПВО сбила в Воронеже и в одном из районов области несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:56:00+03:00
2025-09-09T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ПВО сбила в Воронеже и в одном из районов области несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов региона было обнаружено и уничтожено несколько БПЛА", - написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев.Также он напомнил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250909/dron-2040701009.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронеже и в одном из районов области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ПВО сбила в Воронеже и в одном из районов области несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов региона было обнаружено и уничтожено несколько БПЛА", - написал он.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Силы ПВО уничтожили десять дронов над акваторией Черного моря
Вчера, 15:41
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев.
Также он напомнил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала