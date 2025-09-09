https://ria.ru/20250909/putin-2040779783.html

Путин отметил роль производителей игрушек в воспитании детей

2025-09-09T20:09:00+03:00

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значение производителей отечественных игрушек и участников всероссийского конкурса "Родная игрушка" в воспитании у детей приверженности духовно-нравственным идеалам. Во вторник в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит финал всероссийского конкурса "Родная игрушка" и награждение победителей. "Отрадно, что представители разных возрастов и профессий, целые команды и крупные компании направили на конкурс более 28 тысяч оригинальных идей для создания игр и игрушек. Причем авторы 3 тысяч заявок – дети. Ваши творческие замыслы и наработки призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный и исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны", - говорится в приветственном слове Путина, которое зачитал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Глава государства выразил уверенность, что участники всех этапов конкурса получили возможность проявить свои таланты, а сами игрушки подарят радость детям по всей стране. "Знаю, что многие из проектов посвящены героям специальной военной операции, ратным и трудовым свершениям выдающихся соотечественников, самобытным традициям народов России", - подчеркнул Путин. Конкурс "Родная игрушка" запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 году. Организаторами конкурса стали Российское общество "Знание" и "Движение первых". Цель конкурса - стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. В общей сложности на конкурс поступило более 28,2 тысячи заявок из всех 89 субъектов РФ. В финал вышли 59 проектов, победителями станут 25 из них.

