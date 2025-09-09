https://ria.ru/20250909/putin-2040593790.html
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости страны
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости страны - РИА Новости, 09.09.2025
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости страны
Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны.
2025-09-09T09:09:00+03:00
2025-09-09T09:09:00+03:00
2025-09-09T12:06:00+03:00
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны."Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи — на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что отношения стран успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Душанбе плодотворно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.В заключение президент пожелал коллеге доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана — мира и процветания.
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости страны
