https://ria.ru/20250909/putin-2040593790.html

Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости страны

Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости страны - РИА Новости, 09.09.2025

Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости страны

Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:09:00+03:00

2025-09-09T09:09:00+03:00

2025-09-09T12:06:00+03:00

таджикистан

россия

владимир путин

эмомали рахмон

снг

одкб

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991102483_0:94:3169:1877_1920x0_80_0_0_62f1a1057bea9c6a637ea80cf2f8bd55.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны."Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи — на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что отношения стран успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Душанбе плодотворно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.В заключение президент пожелал коллеге доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана — мира и процветания.

https://ria.ru/20250901/putin-2038866861.html

https://ria.ru/20250317/tysjachi-2005585649.html

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон, снг, одкб, шос