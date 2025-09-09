Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости страны - РИА Новости, 09.09.2025
09:09 09.09.2025 (обновлено: 12:06 09.09.2025)
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости страны
таджикистан
россия
владимир путин
эмомали рахмон
снг
одкб
шос
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны."Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи — на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что отношения стран успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Душанбе плодотворно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.В заключение президент пожелал коллеге доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана — мира и процветания.
таджикистан
россия
таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон, снг, одкб, шос
Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ, ОДКБ, ШОС
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезиденты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин
Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны.
"Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи — на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что отношения стран успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Душанбе плодотворно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.
В заключение президент пожелал коллеге доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана — мира и процветания.

Государственный визит Путина в страну состоится 9 октября.

ТаджикистанРоссияВладимир ПутинЭмомали РахмонСНГОДКБШОС
 
 
