В Петербурге четыре музея эвакуируют из-за сообщений о минировании
В Петербурге четыре музея эвакуируют из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 09.09.2025
В Петербурге четыре музея эвакуируют из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина и мемориальный музей-лицей в Санкт-Петербурге эвакуируют из-за анонимных сообщений о... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:04:00+03:00
2025-09-09T15:04:00+03:00
2025-09-09T15:10:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина и мемориальный музей-лицей в Санкт-Петербурге эвакуируют из-за анонимных сообщений о якобы опасных предметах, сообщил Северо-западный округ Росгвардии."В Санкт-Петербурге экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей", - говорится в сообщении.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
В Петербурге четыре музея эвакуируют из-за сообщений о минировании
Эрмитаж и еще три музея в Петербурге эвакуируют из-за сообщений о минировании