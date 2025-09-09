Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге четыре музея эвакуируют из-за сообщений о минировании
15:04 09.09.2025 (обновлено: 15:10 09.09.2025)
В Петербурге четыре музея эвакуируют из-за сообщений о минировании
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина и мемориальный музей-лицей в Санкт-Петербурге эвакуируют из-за анонимных сообщений о якобы опасных предметах, сообщил Северо-западный округ Росгвардии."В Санкт-Петербурге экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей", - говорится в сообщении.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина и мемориальный музей-лицей в Санкт-Петербурге эвакуируют из-за анонимных сообщений о якобы опасных предметах, сообщил Северо-западный округ Росгвардии.
Санкт-Петербурге экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей", - говорится в сообщении.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Москва и Петербург возглавили региональный рейтинг по рынку труда
8 сентября, 00:50
 
