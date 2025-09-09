https://ria.ru/20250909/peterburg-2040690045.html

В Петербурге четыре музея эвакуируют из-за сообщений о минировании

В Петербурге четыре музея эвакуируют из-за сообщений о минировании

2025-09-09T15:04:00+03:00

2025-09-09T15:04:00+03:00

2025-09-09T15:10:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

государственный эрмитаж

культура

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина и мемориальный музей-лицей в Санкт-Петербурге эвакуируют из-за анонимных сообщений о якобы опасных предметах, сообщил Северо-западный округ Росгвардии."В Санкт-Петербурге экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей", - говорится в сообщении.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

санкт-петербург

россия

