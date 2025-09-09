Большинство европейцев выступили за отставку фон дер Ляйен, показал опрос
Cluster17: 60% европейцев выступили за отставку фон дер Ляйен
© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 сен - РИА Новости. Большинство жителей Европы высказались за отставку Урсулы фон дер Ляйен с поста председателя Европейской комиссии, следует из опубликованных во вторник результатов исследования компании Cluster17, проведённого для издания Grand Continent.
Исследование было проведено на фоне критики фон дер Ляйен в разных странах Евросоюза за торговую сделку с США, достигнутую в июле этого года.
По данным исследования, 60% опрошенных европейцев выступили за отставку главы ЕК. Больше всего сторонников этой идеи во Франции (70%), а меньше всего - в Польше (49%). Кроме того, в пользу ухода фон дер Ляйен с поста высказалось большинство участников исследования в Германии (54%), а также в Испании и Италии (по 60%).
Почти три четверти респондентов (72%) также заявили о своём недоверии председателю Еврокомиссии. В зависимости от страны, фон дер Ляйен не доверяют от 51% (Польша) до 87% (Франция).
Исследование проводилось с 30 августа по 4 сентября 2025 года среди 5302 европейцев, представляющих пять крупнейших стран ЕС (Франция, Германия, Испания, Италия, Польша) по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.