В ДНР открылась фотовыставка о разгроме милитаристской Японии
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПосетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике на площадке Донецкого государственного педагогического университета открылась фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам". Экспозиция рассказывает о разгроме милитаристской Японии в 1945 году.
В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках запечатлены ключевые моменты военных операций и подготовки к завершающему этапу Второй мировой войны.
По словам ректора Донецкого государственного педагогического университета Светланы Кочетовой, предоставление площадки для фотовыставки — прекрасная возможность для преподавателей и студентов внести свой вклад в сохранение исторической памяти.
"Бережное отношение к истории своей страны обеспечивает преемственность в воспитании любви к Родине в новых поколениях россиян. Мы гордимся тем, что наш вуз стал площадкой для такого знакового события. Эти фотографии свидетельствуют о цене Великой Победы государства, отстаивающего мир. Они отражают прошлое, призывают уважать историю и напоминают о том, что без прошлого нет будущего", — сказала ректор.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Горловке
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Горловке
Участие в открытии выставки приняла также проректор по молодежной политике и общественным коммуникациям Кемеровского государственного университета, депутат Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса Мария Леухова. Она отметила, что каждый снимок — урок истории, который учит ценить мирное небо над головой.
"Кузбасс и Горловка связаны не только общим прошлым, но и стремлением к миру и справедливости. Эта выставка показывает, как через объектив фотокамеры можно передать силу духа людей, которые преодолевали невероятные трудности ради освобождения и мира. Мы, как представители региона-шефа, гордимся возможностью поддерживать Горловку и ее жителей, мы уверены в том, что вместе мы можем построить светлое будущее", — подчеркнула Леухова.
Связь Дальнего Востока и исторических регионов России отметил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПосетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
Посетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
1 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОткрытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
2 из 7
© РИА Новости / Сергей АверинОткрытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке
4 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПосетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
Посетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
5 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗаместитель начальника Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин и ректор Донецкого педагогического университета им. В. Шаталова Светлана Кочетова на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
Заместитель начальника Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин и ректор Донецкого педагогического университета им. В. Шаталова Светлана Кочетова на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
6 из 7
© РИА Новости / Кирилл ИбрагимовРуководитель центра военно-патриотического воспитания ДГПУ им. В. Шаталова Артур Атамалян и директор Автомобильно-дорожного института ДонНТУ Роман Заглада
Руководитель центра военно-патриотического воспитания ДГПУ им. В. Шаталова Артур Атамалян и директор Автомобильно-дорожного института ДонНТУ Роман Заглада
7 из 7
Посетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
1 из 7
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
2 из 7
Открытие фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке
4 из 7
Посетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
5 из 7
Заместитель начальника Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин и ректор Донецкого педагогического университета им. В. Шаталова Светлана Кочетова на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Донецком педагогическом университете им. В. Шаталова в Горловке.
6 из 7
Руководитель центра военно-патриотического воспитания ДГПУ им. В. Шаталова Артур Атамалян и директор Автомобильно-дорожного института ДонНТУ Роман Заглада
7 из 7
"Открываемая сегодня фотовыставка — это потрясающий экскурс в историю, в ее цикличность. Рассматривая кадры, мы вспоминаем освобождение Донбасса знаменитыми Горловскими дивизиями, сформированными в том числе на Дальнем Востоке. И именно с Дальнего Востока два года спустя, победив фашизм, многие герои вернутся к миру, найдя свой новый дом на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях", — заключил Клюшкин.
Чтобы помнили. В Донецке прошел Урок героизма от "России сегодня"
5 сентября, 15:17
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.