В буддийском фонде рассказали об обстановке вокруг храма в Лумбини
В буддийском фонде рассказали об обстановке вокруг храма в Лумбини - РИА Новости, 09.09.2025
В буддийском фонде рассказали об обстановке вокруг храма в Лумбини
Храм российских буддистов на родине Будды в поселении Лумбини в Непале не подвергается угрозам из-за беспорядков в стране, рассказал РИА Новости советник Фонда... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Храм российских буддистов на родине Будды в поселении Лумбини в Непале не подвергается угрозам из-за беспорядков в стране, рассказал РИА Новости советник Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. "В Лумбини сейчас спокойно, они считают, что проекту ничего не угрожает, фонд строительства негосударственный, поэтому на его работу это не повлияет", – сообщил Вавилов РИА Новости. В Лумбини ранее был заложен храм российских буддистов – копия исторического буддийского монастыря (дацана) "Гунзэчойнэй" в Санкт-Петербурге. Двенадцатого ноября 2023 года прошла церемония "Сабдаг Дотиг, Сачод Салан" – закладки первого камня на месте строительства. В мае 2024 года при участии российской делегации открылась и была освящена молитвенная ступа, построенная россиянами.
В буддийском фонде рассказали об обстановке вокруг храма в Лумбини
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Храм российских буддистов на родине Будды в поселении Лумбини в Непале не подвергается угрозам из-за беспорядков в стране, рассказал РИА Новости советник Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
"В Лумбини сейчас спокойно, они считают, что проекту ничего не угрожает, фонд строительства негосударственный, поэтому на его работу это не повлияет", – сообщил Вавилов РИА Новости.
В Лумбини ранее был заложен храм российских буддистов – копия исторического буддийского монастыря (дацана) "Гунзэчойнэй" в Санкт-Петербурге
. Двенадцатого ноября 2023 года прошла церемония "Сабдаг Дотиг, Сачод Салан" – закладки первого камня на месте строительства. В мае 2024 года при участии российской делегации открылась и была освящена молитвенная ступа, построенная россиянами.