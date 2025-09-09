Рейтинг@Mail.ru
Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей, вызвавший беспорядки
09:13 09.09.2025 (обновлено: 11:43 09.09.2025)
Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей, вызвавший беспорядки
Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей, вызвавший беспорядки
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей после массовых протестов, охвативших столицу страны Катманду и другие крупные города, пишет Times of India. "Министр связи и информатизации Непала Притхви Субба Гурунг заявил, что правительство отменило свое решение о запрете социальных сетей после экстренного заседания кабинета министров", — говорится в публикации. Министр добавил, что поручил правительственным агентствам восстановить доступ к платформам. В конце прошлой недели власти Непала запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них оказались Meta*, Alphabet (YouTube), X (бывший Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Компартии Непала (маоистский центр) — главной оппозиционной силы в парламенте — назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие соцсетей может привести к хаосу. В результате 8 сентября в Катманду, а затем и других городах начались массовые акции протеста, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это "Революцией поколения Z". В стычках с полицией погибли 19 протестующих, более 300 получили ранения. Из-за этого глава МВД Рамеш Лекхак подал в отставку на вечернем заседании кабинета министров в резиденции премьера.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей, вызвавший беспорядки

В Непале сняли запрет на работу соцсетей после протестов

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротесты в Катманду
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей после массовых протестов, охвативших столицу страны Катманду и другие крупные города, пишет Times of India.
"Министр связи и информатизации Непала Притхви Субба Гурунг заявил, что правительство отменило свое решение о запрете социальных сетей после экстренного заседания кабинета министров", — говорится в публикации.
Протесты в Катманду. 8 сентября 2025

Министр добавил, что поручил правительственным агентствам восстановить доступ к платформам.
В конце прошлой недели власти Непала запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них оказались Meta*, Alphabet (YouTube), X (бывший Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Компартии Непала (маоистский центр) — главной оппозиционной силы в парламенте — назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие соцсетей может привести к хаосу.
В результате 8 сентября в Катманду, а затем и других городах начались массовые акции протеста, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это "Революцией поколения Z". В стычках с полицией погибли 19 протестующих, более 300 получили ранения.
Из-за этого глава МВД Рамеш Лекхак подал в отставку на вечернем заседании кабинета министров в резиденции премьера.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Премьер Непала распорядился проанализировать причины протестов в стране
В миреНепалКатмандуРоссияБеспорядки в Непале
 
 
