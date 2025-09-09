https://ria.ru/20250909/nepal-2040594362.html

Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей, вызвавший беспорядки

Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей, вызвавший беспорядки - РИА Новости, 09.09.2025

Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей, вызвавший беспорядки

Правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей после массовых протестов, охвативших столицу страны Катманду и другие крупные города, пишет Times... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:13:00+03:00

2025-09-09T09:13:00+03:00

2025-09-09T11:43:00+03:00

в мире

непал

катманду

россия

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040462481_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cf17f86f5e1e0f9639a6d6e0e3dc831.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей после массовых протестов, охвативших столицу страны Катманду и другие крупные города, пишет Times of India. "Министр связи и информатизации Непала Притхви Субба Гурунг заявил, что правительство отменило свое решение о запрете социальных сетей после экстренного заседания кабинета министров", — говорится в публикации. Министр добавил, что поручил правительственным агентствам восстановить доступ к платформам. В конце прошлой недели власти Непала запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них оказались Meta*, Alphabet (YouTube), X (бывший Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Компартии Непала (маоистский центр) — главной оппозиционной силы в парламенте — назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие соцсетей может привести к хаосу. В результате 8 сентября в Катманду, а затем и других городах начались массовые акции протеста, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это "Революцией поколения Z". В стычках с полицией погибли 19 протестующих, более 300 получили ранения. Из-за этого глава МВД Рамеш Лекхак подал в отставку на вечернем заседании кабинета министров в резиденции премьера.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040587364.html

непал

катманду

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, непал, катманду, россия, беспорядки в непале