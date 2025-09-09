https://ria.ru/20250909/nauka-2039651026.html

В России удешевили производство "умного" стекла

В России удешевили производство "умного" стекла - РИА Новости, 09.09.2025

В России удешевили производство "умного" стекла

Ускорить и удешевить производство "умного" стекла, необходимого для создания энергосберегающих окон, а также быстрых оптических компьютеров будущего, смогли... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:00:00+03:00

2025-09-09T09:00:00+03:00

2025-09-09T09:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

россия

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

санкт-петербург

российские инновации

технологическое лидерство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039649448_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_911133a823b6a0d1732b81abf3b27749.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ускорить и удешевить производство "умного" стекла, необходимого для создания энергосберегающих окон, а также быстрых оптических компьютеров будущего, смогли ученые СПбПУ в составе научного коллектива. Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.Современные материалы, созданные из двух или более разных компонентов для получения новых свойств (композиты), очень востребованы в современной промышленности. К примеру, силикатное стекло с серебряными наночастицами может использоваться для создания фотонных компьютеров будущего, которые смогут работать во много раз быстрее обычных. "Умное" стекло также востребовано в производстве энергоэффективного остекления и платформ для биосенсоров.Однако существующие методы его получения требуют больших затрат времени, энергии и ресурсов, рассказали в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).Ученые вуза в составе научной группы разработали технологию, которая, по их словам, позволяет синтезировать такие материалы быстрее и дешевле. В отличие от аналогов, новый метод исключает один из самых затратных этапов — длительную термообработку.Предложенный подход основан на облучении материала электронами с малой энергией, но большой плотностью тока. Это позволяет за одну минуту сформировать нужную конфигурацию наночастиц без последующего отжига, объяснили авторы исследования."Обычные способы подразумевают, что после введения серебра в стекло требуется длительный нагрев при температурах 550–600 °C, чтобы частицы серебра слиплись в рабочие наночастицы. Наш подход позволяет исключить эту стадию, экономя до 30 процентов от общей стоимости производства", — рассказала ассистент Высшей инженерно-физической школы СПбПУ Дарья Соколова.По ее словам, при внедрении технологии экономия затрат достигается за счет сокращения человеко-часов, расходов на оборудование и электроэнергию. Новый способ также сокращает время синтеза с нескольких часов до 60 секунд в сравнении с альтернативными методами лазерной абляции или ионного обмена, требующими последующего отжига.Метод был апробирован в ходе серии экспериментов. Ученым удалось показать, что, используя малые энергии и варьируя остальные параметры электронного пучка, можно управлять свойствами получаемого материала, создавая "дизайн" частиц и наночастиц под конкретные практические задачи.На данном этапе перед учеными стоит задача повышения эффективности производства композитов нового поколения системы "силикатное стекло – металлические наночастицы". Это планируется сделать за счет исследования различных конфигураций систем и методов для внедрения в массовое производство.В исследовании также принимали участие специалисты МГУ и Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе.

https://ria.ru/20250619/uchenye-2023803051.html

https://ria.ru/20250703/nauka-2026727772.html

https://ri.ria.ru/20250128/nauka-1995717149.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, санкт-петербург, российские инновации, технологическое лидерство, электроника, мгу имени м. в. ломоносова