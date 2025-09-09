Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия учитывает расширение контингентов НАТО на восточном фланге - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 09.09.2025 (обновлено: 10:54 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/nato-2040588926.html
МИД: Россия учитывает расширение контингентов НАТО на восточном фланге
МИД: Россия учитывает расширение контингентов НАТО на восточном фланге - РИА Новости, 09.09.2025
МИД: Россия учитывает расширение контингентов НАТО на восточном фланге
Россия учитывает в военном планировании расширение НАТО в Европе и при необходимости примет контрмеры, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T08:18:00+03:00
2025-09-09T10:54:00+03:00
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
москва
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040618213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_614d4aa15fb136d7186daf26a4fa8c03.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия учитывает в военном планировании расширение НАТО в Европе и при необходимости примет контрмеры, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.Он отметил, что Североатлантический альянс сейчас увеличивает численность батальонных тактических групп до бригадного уровня во всех странах вдоль так называемого "восточного фланга", в том числе в Болгарии."Считаем это проявлением агрессивности. Мы, в свою очередь, знаем об этих провокационных приготовлениях, оцениваем связанные с этим риски и угрозы для безопасности России, учитываем это в нашем военном планировании и при необходимости принимаем соответствующие компенсационные контрмеры", — сказал собеседник агентства.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы под предлогом сдерживания "российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Читайте интервью полностью &gt;&gt;
https://ria.ru/20250907/evropa-2040190632.html
россия
москва
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040618213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ed59977d464a032562438ee606f4074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, болгария
Россия, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Москва, Болгария
МИД: Россия учитывает расширение контингентов НАТО на восточном фланге

Масленников: Россия принимает контрмеры в случае расширения контингентов НАТО

© Getty Images / Hristo RusevВоеннослужащие вооруженных сил Испании и Болгарии во время учений НАТО
Военнослужащие вооруженных сил Испании и Болгарии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / Hristo Rusev
Военнослужащие вооруженных сил Испании и Болгарии во время учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия учитывает в военном планировании расширение НАТО в Европе и при необходимости примет контрмеры, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
Он отметил, что Североатлантический альянс сейчас увеличивает численность батальонных тактических групп до бригадного уровня во всех странах вдоль так называемого "восточного фланга", в том числе в Болгарии.
«
"Считаем это проявлением агрессивности. Мы, в свою очередь, знаем об этих провокационных приготовлениях, оцениваем связанные с этим риски и угрозы для безопасности России, учитываем это в нашем военном планировании и при необходимости принимаем соответствующие компенсационные контрмеры", — сказал собеседник агентства.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы под предлогом сдерживания "российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Читайте интервью полностью >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
России пора снять розовые очки в отношении Европы
7 сентября, 08:00
 
РоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМоскваБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала