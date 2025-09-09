https://ria.ru/20250909/nato-2040588926.html

МИД: Россия учитывает расширение контингентов НАТО на восточном фланге

россия

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия учитывает в военном планировании расширение НАТО в Европе и при необходимости примет контрмеры, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.Он отметил, что Североатлантический альянс сейчас увеличивает численность батальонных тактических групп до бригадного уровня во всех странах вдоль так называемого "восточного фланга", в том числе в Болгарии."Считаем это проявлением агрессивности. Мы, в свою очередь, знаем об этих провокационных приготовлениях, оцениваем связанные с этим риски и угрозы для безопасности России, учитываем это в нашем военном планировании и при необходимости принимаем соответствующие компенсационные контрмеры", — сказал собеседник агентства.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы под предлогом сдерживания "российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Читайте интервью полностью >>

