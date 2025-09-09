https://ria.ru/20250909/maslennikov-2040585597.html

Владислав Масленников: Россия учитывает усиление "восточного фланга" НАТО

Владислав Масленников: Россия учитывает усиление "восточного фланга" НАТО - РИА Новости, 09.09.2025

Владислав Масленников: Россия учитывает усиление "восточного фланга" НАТО

Россия оценивает риски от увеличения численности войск в государствах-членах НАТО вдоль "восточного фланга", учитывает этот процесс в своем военном планировании РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:00:00+03:00

2025-09-09T09:00:00+03:00

2025-09-09T09:00:00+03:00

россия

арктика

австрия

арктический совет

нато

вэф-2025

обсе

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039596810_0:87:3111:1837_1920x0_80_0_0_06ab1525cc7785ebf52d2a2fd0087978.jpg

Россия оценивает риски от увеличения численности войск в государствах-членах НАТО вдоль "восточного фланга", учитывает этот процесс в своем военном планировании и принимает контрмеры при необходимости, сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. В интервью РИА Новости на полях ВЭФ дипломат оценил значимость ОБСЕ для Москвы в свете кризиса организации, рассказал о текущем состоянии Арктического совета и предупредил об ответе в случае ограничения Евросоюзом перемещения российских дипломатов.Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.— Владислав Владиславович, насколько актуальным остается для России участие в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)? Москва внесет свой взнос в бюджет организации на следующий год?— Мы продолжаем работу в ОБСЕ, которая, несмотря на глубокий внутренний кризис, остается региональным объединением уникального географического охвата. И в ней сохраняется правило консенсуса, невзирая на попытки западных стран его сломать. Видим востребованность этой организации в возможности доведения российской позиции до 56 государств-участников и 11 партнеров по сотрудничеству, продвижения там как национальных приоритетов, так и интересов союзников. При этом нас приходится слушать и тем странам, которые оборвали с нами все контакты в других форматах.Что касается взносов по линии ОБСЕ, тут можно просто сказать, что мы готовы покупать только тот политический продукт, который нас устраивает. С нашей стороны неоднократно отмечалось, что на сегодняшний день деятельность организации полностью парализована из-за неуемного желания западников свести любые дискуссии по повестке дня к украинскому сюжету. Проект сводного бюджета на 2026 год будет представлен в октябре. Посмотрим, удастся ли его согласовать. У ОБСЕ, наверное, есть шансы на будущее при условии ее адаптации к изменившимся геополитическими реалиям. Очевидно, что евроатлантические концепции безопасности и сотрудничества провалились.— Какие ответные меры будут приняты против ЕС, если в отношении российских дипломатов в Европе введут ограничения на передвижение?— Очевидно, что санкции прочно заняли центральное место в политике ЕС на российском направлении. При этом в действиях ЕС все больше озлобленности и все меньше логики. Нельзя исключать, что инициируемые отдельными странами-членами ЕС дискриминационные меры в отношении наших дипломатов, аккредитованных на их территории, могут быть введены в действие. Мы внимательно отслеживаем данный сюжет. Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации, как и все ранее принятые Брюсселем нелегитимные односторонние меры, повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное – неизбежные ответные шаги с российской стороны.— Глава МИД Австрии высказалась за проведение дебатов по поводу отказа от нейтралитета и вступления в НАТО. Насколько вероятным вам кажется присоединение этой страны к альянсу? Возможно ли в текущих реалиях существование в Европе нейтральной державы?— Существование в Европе нейтральных государств возможно. Подтверждений этому в истории предостаточно. Так было и в ходе Первой и Второй Мировых войн, во время холодной войны. К сожалению, сейчас в европейских странах усиленно разгоняется истерия вокруг надуманной якобы исходящей со стороны России угрозы. В среде европейских политиков сейчас модно говорить о необходимости подготовки к вооруженному конфликту с нашей страной. Генсек НАТО, например, пугает европейцев тем, что это может произойти в ближайшие пять лет. Якобы надо готовиться. Очевидно, что жертвой подобных инсинуаций становится и австрийское общество. И это при том, что Австрии ничто и никто не угрожает. Если посмотреть на карту, то эта страна находится в сердце Европы, окруженная почти со всех сторон странами-членами агрессивного североатлантического блока. Даже гипотетически предположив, что кто-то вздумает напасть на Австрию, это будет невозможно сделать, минуя государства НАТО. Так что Австрии могут угрожать только они.В дополнение хочу сказать, что перед глазами находится пример Швеции и Финляндии, которые вместо комфортного во всех отношениях пребывания в статусе нейтральных государств, вступив в НАТО, приобрели себе только головную боль – в момент стали прифронтовыми государствами. В соответствии с решениями последнего саммита НАТО, который состоялся в Гааге в июне, они теперь обязаны повысить уровень военных расходов до 5% ВВП, что в условиях наличия сложностей в экономике и проблем в социальной сфере этих стран является трудновыполнимой задачей. Более того, эти государства фактически потеряли суверенитет в вопросах военного строительства и реализации внешнеполитических приоритетов. Хельсинки и Стокгольм лишились авторитета в международном сообществе. Как беспристрастных посредников их больше никто не воспринимает. Сейчас они вынуждены беспрекословно выполнять решения, которые штампуются в штаб-квартире альянса. То есть вместо обретения безопасности шведские и финские политики ввергли свои государства в пучину геополитической конфронтации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хотят ли австрийцы такую перспективу для своей страны? Думаю, что ответ очевиден.— Планирует ли Россия поднимать вопрос о переносе из Вены штабов таких организаций, как ОБСЕ и МАГАТЭ, в случае вступления Австрии в НАТО?— Не вижу смысла заниматься умозрительными прогнозами о переносе штаб-квартиры ОБСЕ. Могу с уверенностью сказать, что таких разговоров сейчас не ведется. С функциональной точки зрения венский дворец Хофбург нас полностью устраивает.— НАТО продолжает ничем не обоснованную линию по расширению военного присутствия в странах европейского континента. Ранее началась работа по расширению контингентов альянса в Прибалтике и их развертыванию в Финляндии, теперь в Болгарии. Как на эти вызовы будет реагировать Россия? Будет ли ответ Софии в случае, если на ее территории будет усилят инфраструктуру НАТО?— Начну с того, что в Болгарии уже в 2022 году была размещена многонациональная боевая тактическая группа НАТО в размере батальона. В соответствии с принятыми в альянсе решениями сейчас ведется работа по увеличению численности батальонных тактических групп (БТГ) до бригадного уровня во всех странах-членах блока вдоль так называемого "восточного фланга". Болгария в этом смысле не исключение. Считаем это проявлением агрессивности. Мы, в свою очередь, знаем об этих провокационных приготовлениях, оцениваем связанные с этим риски и угрозы для безопасности России, учитываем это в нашем военном планировании и при необходимости принимаем соответствующие компенсационные контрмеры.— На каком этапе находится работа России в Арктическом совете?— Для России арктическое направление останется одним из главных приоритетов как с точки зрения важности решения комплексных задач социально-экономического развития арктической зоны РФ, так и в развитии международной кооперации на крайнем Севере. Поскольку мы разговариваем на полях ВЭФ, то, наверное, небезынтересно будет узнать, что здесь тоже тема Арктики заметно присутствовала. В частности, мы провели мероприятие по теме "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока", на котором как раз говорили о роли Арктического совета сейчас, о том, что происходит в Арктике, о перспективах сотрудничества, в том числе с внерегиональными странами.Известно, что климат в Арктике меняется. К сожалению, меняется и политический климат. Если ранее среди стран Арктического совета было понимание, что Арктика – это территория мира и сотрудничества, то сейчас в Заполярье в полной мере ощущается рост общей геополитической напряженности, продолжается активное военное освоение высоких широт западными странами и блоком НАТО. Расширяется военная инфраструктура, растет число коалиционных учений альянса. Безрассудное стремление ряда государств к сдерживанию России в Арктике, в том числе путем бесконечного наращивания нелегитимного санкционного давления на наших экономических операторов и зарубежных партнеров, имеет весьма негативные последствия в целом для международной экономики. Под ударом международное проектное взаимодействие на Севере, сотрудничество в сфере реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиск и спасание, рыболовство, экология, охрана окружающей среды и научно-исследовательская деятельность.Арктический совет, в котором Россия с самого начала является постоянным членом, по сути сейчас является единственным сохранившимся форматом многостороннего взаимодействия в высоких широтах. Вместе с тем, с марта 2022 года его полноформатная работа подморожена, но пока нам удается поддерживать этот формат на плаву и постепенно двигаться вперед. Возобновлены заседания рабочих органов совета, пусть и в онлайн-формате. При решении актуальных вопросов региональной повестки дня арктические страны по-прежнему придерживаются принципа консенсуса. В мае состоялось 14-е заседание Арктического совета, в котором мы принимали участие в дистанционном формате. Руководство сейчас перешло к Дании. Приняты совместные документы, возобновлен диалог на уровне рабочих групп, функционирует секретариат. Вместе с тем, говорить о восстановлении полноценной деятельности организации пока рано. Надо отметить, что со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО фактически единственной страной в совете, не входящей в альянс, является РФ. Западные партнеры воздерживаются от возобновления политического диалога, не проводят заседания основного координирующего органа – комитета старших должностных лиц. Рабочие группы встречаются только в дистанционном режиме. Ограничен обмен научной информацией, взаимодействие спасательных служб, контакты по линии коренных народов.Мы, конечно, видим нездоровую активность западных стран в высоких широтах. Анализируем новые вызовы и угрозы, связанные с милитаризацией, нелегитимными рестрикциями и разрывом традиционных связей. Подобный фон не способствует нормализации.Если Арктическому совету удастся преодолеть искусственно созданные западными странами трудности, то он имеет шанс подтвердить свою востребованность для выработки по-настоящему важных коллективных решений по актуальным для Заполярья вопросам, в том числе в сферах устойчивого социально-экономического развития, защиты прав и культур коренного населения, адаптации к изменению климата и охраны окружающей среды.В любом случае, мы свою дальнейшую линию в Арктическом совете будем выстраивать, исходя из национальных интересов России. Намерены и далее принимать меры для обеспечения безопасности. Даже для инициаторов санкционной политики очевидно, что без нас попытки решения актуальных проблем в регионе бесперспективны. Российская Федерация играет ведущую роль в Арктике. Самодостаточны и одновременно открыты к взаимодействию и взаимовыгодной кооперации со всеми конструктивно настроенными партнерами, в том числе внерегиональными. Если западные страны-члены Арктического совета предпочитают сидеть и ждать у моря погоды, то в общем в Арктике сейчас не та ситуация. В Арктике надо работать, и мы видим, что достаточно много внерегиональных стран готовы к конструктивному сотрудничеству в высоких широтах.

https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040423586.html

https://ria.ru/20250908/moldaviya-2040425791.html

https://ria.ru/20250901/avstriya-2038958693.html

https://ria.ru/20250905/putin-2039871571.html

россия

арктика

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, арктика, австрия, арктический совет, нато, вэф-2025, обсе, интервью