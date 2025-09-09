Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали "Газель", перевозившую полтонны наркотиков
13:43 09.09.2025 (обновлено: 13:49 09.09.2025)
В Подмосковье задержали "Газель", перевозившую полтонны наркотиков
В Подмосковье задержали "Газель", перевозившую полтонны наркотиков - РИА Новости, 09.09.2025
В Подмосковье задержали "Газель", перевозившую полтонны наркотиков
Подмосковные полицейские задержали водителя и пассажира "Газели", которые везли из Ленобласти в Москву 500 килограммов наркотиков в металлических катушках с... РИА Новости, 09.09.2025
происшествия
москва
ленинградская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали водителя и пассажира "Газели", которые везли из Ленобласти в Москву 500 килограммов наркотиков в металлических катушках с кабелем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В результате оперативно-розыскных мероприятий на 43-м километре автодороги М-11 "Нева" полицейские остановили для проверки автомобиль "Газель". В ходе досмотра транспортного средства в кузове обнаружены четыре металлические катушки с кабелем, внутри которых находилось 479 свертков с порошкообразным веществом общим весом свыше 500 килограммов", - сказала Волк. Она добавила, что водитель и пассажир "Газели" задержаны. С их слов, по указанию неизвестных кураторов в Ленинградской области они загрузили катушки в автомобиль и должны были доставить в Москву. О том, что они везут наркотики, – знали.
происшествия, москва, ленинградская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ленинградская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали "Газель", перевозившую полтонны наркотиков

На трассе "Нева" задержали водителя и пассажира "Газели" с 500 кг наркотиков

Металлическая катушка, внутри которой находились свертки с порошкообразным веществом
Металлическая катушка, внутри которой находились свертки с порошкообразным веществом - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Ирина Волк/Telegram
Металлическая катушка, внутри которой находились свертки с порошкообразным веществом
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали водителя и пассажира "Газели", которые везли из Ленобласти в Москву 500 килограммов наркотиков в металлических катушках с кабелем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий на 43-м километре автодороги М-11 "Нева" полицейские остановили для проверки автомобиль "Газель". В ходе досмотра транспортного средства в кузове обнаружены четыре металлические катушки с кабелем, внутри которых находилось 479 свертков с порошкообразным веществом общим весом свыше 500 килограммов", - сказала Волк.
Она добавила, что водитель и пассажир "Газели" задержаны. С их слов, по указанию неизвестных кураторов в Ленинградской области они загрузили катушки в автомобиль и должны были доставить в Москву. О том, что они везут наркотики, – знали.
Изъятые слитки золота - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В Москве остановили "Газель" с золотом на 18 миллионов рублей
21 сентября 2024, 22:51
 
Происшествия Москва Ленинградская область Ирина Волк Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
