В Подмосковье задержали "Газель", перевозившую полтонны наркотиков
В Подмосковье задержали "Газель", перевозившую полтонны наркотиков
В Подмосковье задержали "Газель", перевозившую полтонны наркотиков
Подмосковные полицейские задержали водителя и пассажира "Газели", которые везли из Ленобласти в Москву 500 килограммов наркотиков в металлических катушках с... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали водителя и пассажира "Газели", которые везли из Ленобласти в Москву 500 килограммов наркотиков в металлических катушках с кабелем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В результате оперативно-розыскных мероприятий на 43-м километре автодороги М-11 "Нева" полицейские остановили для проверки автомобиль "Газель". В ходе досмотра транспортного средства в кузове обнаружены четыре металлические катушки с кабелем, внутри которых находилось 479 свертков с порошкообразным веществом общим весом свыше 500 килограммов", - сказала Волк. Она добавила, что водитель и пассажир "Газели" задержаны. С их слов, по указанию неизвестных кураторов в Ленинградской области они загрузили катушки в автомобиль и должны были доставить в Москву. О том, что они везут наркотики, – знали.
2025
В Подмосковье задержали "Газель", перевозившую полтонны наркотиков
