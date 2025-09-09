Рейтинг@Mail.ru
В Кирове задержали уроженцев Латинской Америки по делу о сбыте наркотиков
17:53 09.09.2025
В Кирове задержали уроженцев Латинской Америки по делу о сбыте наркотиков
латинская америка
россия
киров
общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Нескольких граждан одного из государств Латинской Америки задержали в Кировской области по делу о сбыте наркотических средств в крупном размере и нарушении миграционного законодательства, сообщило МВД региона. Полицейские установили, что группа иностранных граждан прибыла в Москву весной 2025 года. Один из них откликнулся на предложение в интернете о распространении мефедрона через тайники-закладки. По инструкциям куратора, иностранец на месяц уехал из Москвы в Волгоград, где занимался распространением расфасованного наркотика. По возвращении в столицу он встретился с соотечественниками, и они решили заниматься сбытом наркотика вместе. В задачи иностранцев входило получение "оптовых" партий мефедрона и последующая фасовка на более мелкие с последующим распространением через тайники-закладки. "В августе уроженцы Латинской Америки прибыли в Киров и арендовали квартиру в юго-западном районе, где их деятельность по фасовке наркотиков была пресечена сотрудниками полиции. Установлена причастность фигурантов к получению трёх партий наркотика массой 150, 280 и 350 граммов", - говорится в сообщении. В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков). Ведётся расследование, устанавливаются роли его сограждан в преступной деятельности. Помимо этого, полицейские установили, что иностранцы уклонялись от выезда с территории России (часть из них – с марта 2025 года, часть – с июня 2025 года), что является административным правонарушением, предусмотренным частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Уроженцы Латинской Америки привлечены к административной ответственности. Также проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции".
латинская америка
россия
киров
латинская америка, россия, киров, общество
Латинская Америка, Россия, Киров, Общество
В Кирове задержали уроженцев Латинской Америки по делу о сбыте наркотиков

МВД: в Кирове задержали уроженцев Латинской Америки по делу о сбыте наркотиков

Полицейская машина
Полицейская машина
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Нескольких граждан одного из государств Латинской Америки задержали в Кировской области по делу о сбыте наркотических средств в крупном размере и нарушении миграционного законодательства, сообщило МВД региона.
Полицейские установили, что группа иностранных граждан прибыла в Москву весной 2025 года. Один из них откликнулся на предложение в интернете о распространении мефедрона через тайники-закладки. По инструкциям куратора, иностранец на месяц уехал из Москвы в Волгоград, где занимался распространением расфасованного наркотика. По возвращении в столицу он встретился с соотечественниками, и они решили заниматься сбытом наркотика вместе. В задачи иностранцев входило получение "оптовых" партий мефедрона и последующая фасовка на более мелкие с последующим распространением через тайники-закладки.
"В августе уроженцы Латинской Америки прибыли в Киров и арендовали квартиру в юго-западном районе, где их деятельность по фасовке наркотиков была пресечена сотрудниками полиции. Установлена причастность фигурантов к получению трёх партий наркотика массой 150, 280 и 350 граммов", - говорится в сообщении.
В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков). Ведётся расследование, устанавливаются роли его сограждан в преступной деятельности.
Помимо этого, полицейские установили, что иностранцы уклонялись от выезда с территории России (часть из них – с марта 2025 года, часть – с июня 2025 года), что является административным правонарушением, предусмотренным частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Уроженцы Латинской Америки привлечены к административной ответственности. Также проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции".
Латинская АмерикаРоссияКировОбщество
 
 
