В "белый список" на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки

В "белый список" на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки

В перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки, аптеки, сообщило Минцифры РФ.

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки, аптеки, сообщило Минцифры РФ. "Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также войдут СМИ, банки, аптеки", - сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. Ведомство ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.

россия

