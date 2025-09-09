https://ria.ru/20250909/mintsifry-2040806902.html
В "белый список" на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки
В "белый список" на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки - РИА Новости, 10.09.2025
В "белый список" на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки
В перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки, аптеки, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки, аптеки, сообщило Минцифры РФ. "Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также войдут СМИ, банки, аптеки", - сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. Ведомство ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
В "белый список" на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки
