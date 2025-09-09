https://ria.ru/20250909/mintsifra-2040807055.html
Минцифры опровергло информацию о включении "Фонбета" в "белый список"
Минцифры опровергло информацию о включении "Фонбета" в "белый список" - РИА Новости, 09.09.2025
Минцифры опровергло информацию о включении "Фонбета" в "белый список"
Минцифры опровергло информацию о включении сайта "Фонбет" в список ресурсов, доступных в условиях ограничения мобильного интернета, сообщило министерство в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:55:00+03:00
2025-09-09T23:55:00+03:00
2025-09-09T23:55:00+03:00
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минцифры опровергло информацию о включении сайта "Фонбет" в список ресурсов, доступных в условиях ограничения мобильного интернета, сообщило министерство в своем канале в Telegram. "Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке. По данным ряда изданий, в перечень якобы включён такой сайт, как Фонбет. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют", - сообщило Минцифры. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
https://ria.ru/20250909/mintsifry-2040806902.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры опровергло информацию о включении "Фонбета" в "белый список"
Минцифры опровергло информацию о включении "Фонбета" в список доступных сайтов