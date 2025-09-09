Рейтинг@Mail.ru
Минцифры опровергло информацию о включении "Фонбета" в "белый список" - РИА Новости, 09.09.2025
23:55 09.09.2025
Минцифры опровергло информацию о включении "Фонбета" в "белый список"
Минцифры опровергло информацию о включении "Фонбета" в "белый список"
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минцифры опровергло информацию о включении сайта "Фонбет" в список ресурсов, доступных в условиях ограничения мобильного интернета, сообщило министерство в своем канале в Telegram. "Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке. По данным ряда изданий, в перечень якобы включён такой сайт, как Фонбет. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют", - сообщило Минцифры. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
Минцифры опровергло информацию о включении "Фонбета" в "белый список"

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минцифры опровергло информацию о включении сайта "Фонбет" в список ресурсов, доступных в условиях ограничения мобильного интернета, сообщило министерство в своем канале в Telegram.
"Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке. По данным ряда изданий, в перечень якобы включён такой сайт, как Фонбет. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют", - сообщило Минцифры.
Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
