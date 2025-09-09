Минпросвещения определило единое время для изучения каждого предмета
Минпросвещения определило единое время на изучение всех школьных предметов
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Минпросвещения определило единое время для изучения каждого школьного предмета, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые, как примеры, школы могут использовать. Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия", — сказал министр в интервью на полях Восточного экономического форума.
Так, например:
- усиливается содержание, связанное с событиями истории России;
- на изучение истории в 10-11-х классах рекомендуется выделять 136 часов (по два часа в неделю);
- в 10-м классе каждая школа должна проводить 18 уроков на тему Великой Отечественной войны;
- там же на темы вроде Сталинградской и Курской битвы необходимо выделять отдельные занятия — по одному часу.
Раньше уроки истории проводились в школах по-разному. В частности, на изучение Великой Отечественной войны было всего шесть уроков.
