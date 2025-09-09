Минпросвещения определило единое время для изучения каждого предмета

Рейтинг@Mail.ru
03:41 09.09.2025 (обновлено: 10:50 09.09.2025)
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Минпросвещения определило единое время для изучения каждого школьного предмета, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. "Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые, как примеры, школы могут использовать. Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия", — сказал министр в интервью на полях Восточного экономического форума.Так, например:Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером события.
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Минпросвещения определило единое время для изучения каждого школьного предмета, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые, как примеры, школы могут использовать. Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия", — сказал министр в интервью на полях Восточного экономического форума.
Так, например:
  • усиливается содержание, связанное с событиями истории России;
  • на изучение истории в 10-11-х классах рекомендуется выделять 136 часов (по два часа в неделю);
  • в 10-м классе каждая школа должна проводить 18 уроков на тему Великой Отечественной войны;
  • там же на темы вроде Сталинградской и Курской битвы необходимо выделять отдельные занятия — по одному часу.

Раньше уроки истории проводились в школах по-разному. В частности, на изучение Великой Отечественной войны было всего шесть уроков.

Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером события.
ОбществоРоссияВладивостокСергей КравцовДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Социальный навигаторСН_Образование
 
 
