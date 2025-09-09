https://ria.ru/20250909/minprosveschenie-2040572201.html

Минпросвещения определило единое время для изучения каждого предмета

Минпросвещения определило единое время для изучения каждого предмета

Минпросвещения определило единое время для изучения каждого школьного предмета, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Минпросвещения определило единое время для изучения каждого школьного предмета, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. "Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые, как примеры, школы могут использовать. Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия", — сказал министр в интервью на полях Восточного экономического форума.Так, например:Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером события.

