В Афинах отменили концерт Мацуева

В Афинах отменили концерт Мацуева - РИА Новости, 09.09.2025

В Афинах отменили концерт Мацуева

Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Дениса Мацуева в связи с "международной ситуацией", сообщается в соцсетях коллектива. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Дениса Мацуева в связи с "международной ситуацией", сообщается в соцсетях коллектива. "Афинский государственный оркестр… информирует общественность, что запланированное участие пианиста Дениса Мацуева в концерте 21 ноября в Афинском дворце музыки не состоится", - говорится в сообщении оркестра. В публикации указано, что коллектив действует в соответствии с "ориентацией на международное сотрудничество". "Оркестр за долгие годы своего существования служит не только художественному совершенству, но и ценностям открытого диалога и уважения, которые определяют европейское культурное сообщество. В этом контексте он предпочитает перестроить свою программу в связи с недавней международной ситуацией", - сказано в сообщении. Концерт состоится с участием другого солиста, уточнил оркестр.

афины

2025

