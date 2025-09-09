Рейтинг@Mail.ru
В Афинах отменили концерт Мацуева
Культура
 
15:33 09.09.2025
В Афинах отменили концерт Мацуева
Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Дениса Мацуева в связи с "международной ситуацией", сообщается в соцсетях коллектива.
Пианист Денис Мацуев во время выступления. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Дениса Мацуева в связи с "международной ситуацией", сообщается в соцсетях коллектива.
"Афинский государственный оркестр… информирует общественность, что запланированное участие пианиста Дениса Мацуева в концерте 21 ноября в Афинском дворце музыки не состоится", - говорится в сообщении оркестра.
В публикации указано, что коллектив действует в соответствии с "ориентацией на международное сотрудничество".
"Оркестр за долгие годы своего существования служит не только художественному совершенству, но и ценностям открытого диалога и уважения, которые определяют европейское культурное сообщество. В этом контексте он предпочитает перестроить свою программу в связи с недавней международной ситуацией", - сказано в сообщении.
Концерт состоится с участием другого солиста, уточнил оркестр.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Швыдкой прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии
30 августа, 12:39
 
