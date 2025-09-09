https://ria.ru/20250909/matsuev-2040697771.html
В Афинах отменили концерт Мацуева
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Дениса Мацуева в связи с "международной ситуацией", сообщается в соцсетях коллектива. "Афинский государственный оркестр… информирует общественность, что запланированное участие пианиста Дениса Мацуева в концерте 21 ноября в Афинском дворце музыки не состоится", - говорится в сообщении оркестра. В публикации указано, что коллектив действует в соответствии с "ориентацией на международное сотрудничество". "Оркестр за долгие годы своего существования служит не только художественному совершенству, но и ценностям открытого диалога и уважения, которые определяют европейское культурное сообщество. В этом контексте он предпочитает перестроить свою программу в связи с недавней международной ситуацией", - сказано в сообщении. Концерт состоится с участием другого солиста, уточнил оркестр.
"Афинский государственный оркестр… информирует общественность, что запланированное участие пианиста Дениса Мацуева
в концерте 21 ноября в Афинском дворце музыки не состоится", - говорится в сообщении оркестра.
В публикации указано, что коллектив действует в соответствии с "ориентацией на международное сотрудничество".
"Оркестр за долгие годы своего существования служит не только художественному совершенству, но и ценностям открытого диалога и уважения, которые определяют европейское культурное сообщество. В этом контексте он предпочитает перестроить свою программу в связи с недавней международной ситуацией", - сказано в сообщении.
Концерт состоится с участием другого солиста, уточнил оркестр.