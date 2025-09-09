https://ria.ru/20250909/maslov-2040588448.html

Алексей Маслов: России надо отменять визы со всеми странами Азии

Алексей Маслов: России надо отменять визы со всеми странами Азии - РИА Новости, 09.09.2025

Алексей Маслов: России надо отменять визы со всеми странами Азии

Россия и Китай за последнюю неделю достигли прорыва в переговорах по "Силе Сибири – 2", а также неожиданно договорились о безвизовом режиме для туристов.

Россия и Китай за последнюю неделю достигли прорыва в переговорах по "Силе Сибири – 2", а также неожиданно договорились о безвизовом режиме для туристов. Как это повлияет на экономику двух стран, с какими еще государствами стоит развивать отношения в сфере туризма и инвестиций, а также зачем странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС создавать свой макроэкономический регион, и как этому противостоят США и Евросоюз, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов. Беседовала Наталья Разумова.ВЭФ-2025 проходил 3-6 сентября во Владивостоке. РИА Новости выступало информационным партнером форума.– Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами мира, но в первую очередь –с друзьями. По вашим ожиданиям, как будут развиваться дальнейшие отношения России и дружественных стран в экономике?– Прежде всего я думаю, что нам не надо делать упор именно на рост торговли. В течение последних лет мы все время измеряли наши отношения именно ростом торговли. Но она во многом зависит от конъюнктуры рынка, в том числе, например, от конъюнктуры энергоносителей.Хороший пример: у Китая самый большой товарооборот со странами Юго-Восточной Азии, а на втором месте идут ЕС и США. Но явно ЕС и США не являются лучшими друзьями Китая. Поэтому товарооборот – это показатель всего лишь товарной емкости рынка.Нам надо больше делать уклон на инвестиционное сотрудничество –это значительно более сложно, потому что оно должно быть привлекательным для наших восточных партнеров. И если мы всегда говорили, что в качестве главного инвестора должен выступать Китай, то сейчас концепция расширяется – идут переговоры по инвестиционному сотрудничеству с Индией, Малайзией, Индонезией. Не случайно здесь, на Дальнем Востоке, будет создаваться международная территория опережающего развития в районе островов Большой Уссурийский и Русский.– Чем инвестиции важнее торговли?– Инвестиции – это не только деньги. Инвестиции – это технологии, это местное производство, это вертикальная интеграция, взаимодействие. Вот это есть более плотное взращивание экономики. Наконец, еще важный момент. Поскольку российский бизнес во многом сейчас отрезан от западных финансовых рынков, возможности взаимного заимствования в Азии у российского рынка и наоборот должны возрастать. Вот в этом смысле я думаю, что у нас увеличатся именно не просто торговые, но и инвестиционные отношения, что, на мой взгляд, важнее, чем просто развитие торговли.– США ввели колоссальные пошлины против Китая. Какие проблемы это им сейчас создает?– Китай не ожидал, что будут введены пошлины, повышенные тарифы в таких масштабах. Поскольку экономика страны сильно интегрирована в мировую, то введение пошлин против Китая обрушивает вообще всю мировую экономику. Так и есть. Например, потери от пошлин только в США для американских производителей измеряются более чем 100 миллиардами, а по некоторым оценкам, и 200 миллиардами долларов. То есть, например, сельхозпроизводители в США не могут поставлять кукурузу или сою в Китай. И, конечно, это удар, особенно по южным американским штатам.В целом, Китай как раз и пытается сейчас преодолеть это. Стало понятно, что так называемый тарифный терроризм, тарифный экстремизм, он будет ближайшее время одним из основных оружий со стороны Европы и США. Как следствие, единственный выход –это создавать свой макроэкономический регион. То есть регион дружелюбный, где такие вещи нельзя делать.И пошлины с тарифами, они во многом связаны не только с торговлей, но и с финансовыми механизмами. Это как, например, для России перекрыт SWIFT, или как для Китая перекрыта деятельность нескольких банков на северо-востоке Китая, которые сотрудничали с Россией. В этом смысле единственный способ –это не противостоять отдельно взятым тарифам, а создавать свою сеть в рамках ШОС или в рамках ШОС и БРИКС+ для того, чтобы формировать свой макроэкономический регион.– Будет ли что-то аналогичное в случае с Индией? Ведь против нее уже введены пошлины суммарно в размере 50%, и грозит еще повышение.– Да. Индии сейчас уже грозят 100-процентные пошлины. Это и подтолкнуло ее на пересмотр своей внешней политики. Посмотрите, как изменилось взаимодействие Индии и Китая, это колоссальный прогресс. Мы видим взаимодействие Индии, Китая и России. Мы видим, что Индия участвует в обсуждении вопросов, в том числе безопасности в Азии, в котором она ранее не участвовала.Конечно, у Индии своя позиция, но надо еще понимать один важный фактор: в Индии растет здоровый национализм, национальный дух. Это такой постколониальный синдром. И американские политики не учли, что Индия во многом рассматривает вопрос пошлин не в плоскости экономики, а в плоскости давления на национальный характер. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время мы увидим постепенную трансформацию политики Индии, ориентированную больше на Азию. И не на противостояние в Азии, а именно взаимодействие.– "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNCP) 2 сентября подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири – 2". Что вы ждете от этого проекта? Какой будет эффект?– Во-первых, это проект, который очень долго обсуждался. Всем казалось, что это так просто: взять и проложить трубу. Но у каждой стороны есть свои национальные интересы. Примечательно, что долгие переговоры шли с Монголией. И на ВЭФ, например, был задан вопрос: собирается ли Монголия просто прогонять через себя нефть или будет еще и покупать?– Ответ премьера Монголии был довольно уклончивым.– Он ответил не просто уклончиво, он ответил очень много. И только в конце сказал, что в принципе они готовы рассмотреть использование газа. Но газификация Монголии – это вопрос развития всей страны. Газ – это самое экономичное и самое безопасное топливо. Поэтому если сейчас этот проект действительно перейдет в стадию контракта, то мы получим интересную вещь: Россия станет модератором крупнейших энергетических сетей Азии – "Сила Сибири", "дальневосточный маршрут" и "Сила Сибири – 2".Россия – очень надежный поставщик, поэтому всем странам, тем же Китаю и Индии, очень выгодно закупать российские энергоносители. Для Китая эти проекты обеспечат энергетическую независимость от, например, газа из США, Катара и других стран Персидского залива.В общем, на мой взгляд, это очень перспективный проект. И даже не важно, в каких объемах сейчас будет поставляться газ. Важно, что страны Азии благодаря России создают свою энергетическую безопасность.– Новость о безвизовом режиме для туристов между Россией и Китаем для всех стала сюрпризом. Готова ли инфраструктура наших стран к росту турпотока?– Надо учитывать, что российский туризм в Китае несколько отличается от туризма путешественников из европейских стран: как ни странно, он более интеллектуальный. Наши туристы едут в те места, которые обычно не посещают иностранцы: высокогорные монастыри, экзотические места. То есть для нас важны не только Пекин и Шанхай. Поэтому китайской стороне придется расширять именно эту сферу, к этому Китай теоретически готов, но пока мы не видим интересных предложений. Также я предполагаю, что расширятся еще разные, так называемые специальные виды туризма: медицинский, образовательный, оздоровительный, позаниматься тайцзицюань. Вот это как раз, я думаю, сработает.– А как сильно может вырасти турпоток из России в Китай?– Сейчас у нас обычно в год выезжают из России в Китай 1,6-1,7 миллиона человек. Я думаю, что постепенно эта цифра дойдет до 2-2,5 миллионов человек в течение ближайших двух лет. Нужно время, чтобы раскачаться, чтобы маршруты были готовы. Плюс надо понимать, что в Китае нет некоторых видов туризма, к которым привыкли россияне. Например, не так много мест, как в Турции или в Испании, где можно просто полежать на пляже. Это можно сделать, например, в Хайнане или Даляне.– На ваш взгляд, что изменится с точки зрения путешествия китайских туристов к нам?– Сейчас к нам в основном идет туризм пожилых китайцев, у них другой тип потребления. Молодой турист пока в Россию массово не едет. Сейчас это может измениться: люди будут приезжать "прошвырнуться"на недельку-две.Нам тоже надо готовить специальных гидов. Потому что сегодня у нас есть одна из проблем: зачастую китайские группы, которые к нам приезжают, обслуживаются китайской же стороной, китайскими гидами. Это большая проблема, на мой взгляд. Нам надо готовить своих гидов, которые могут весело и правильно рассказать о России, о российской ситуации, а не отдавать это китайской стороне. Точно так же, как когда наши группы в Китай приезжают, их обслуживает китайская компания –от автобуса и до проживания. Вот здесь то же самое нужно делать. На это уйдет минимум полгода-год.– Стоит ли России вести переговоры с другими какими-то странами Азии про безвизовый режим?– Вообще, я думаю, что России надо устанавливать безвиз абсолютно со всеми странами Азии. Сделать упор стоит на страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Индию, а также Южную Азию, те же самые Шри-Ланку и Пакистан. Ну и, конечно, я думаю, что страны Северо-Восточной Азии – Япония и Южная Корея – целиком могут присоединиться, конечно.У нас же есть подобная вещь, например, карта Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) для бизнесменов, по которой они могут въезжать практически во все страны АТЭС без виз. Но давайте откроем это всем россиянам.

