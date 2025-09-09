Рейтинг@Mail.ru
В Луганске открыли Аллею славы с бюстами героев СВО - РИА Новости, 09.09.2025
21:41 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/lugansk-2040794293.html
В Луганске открыли Аллею славы с бюстами героев СВО
россия
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
андрей соколов
виктор водолацкий
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
ЛУГАНСК, 9 сен – РИА Новости. Аллею российской славы с бюстами героев СВО открыли в реконструированном московскими специалистами сквере в Луганске. Аллея была создана при поддержке Народного фронта и благотворительного фонда "Добрыня". Рядом с бюстами луганчан – героев гражданской войны - в обновленном сквере установили 10 бюстов героев СВО, погибших при защите Луганской Народной Республики. "Сегодня в республике очень знаковое и важное мероприятие, и Аллея российской славы, которую мы сегодня открываем, это, конечно, еще один знак огромной благодарности луганчан нашим землякам – защитникам Отечества, участникам специальной военной операции. Не случайно эта аллея появилась в этом сквере в Луганске, потому что здесь уже стоят бюсты луганчанам – героям прошедших лет. Их потомки с честью продолжают боевые традиции дедов и прадедов", - сказал глава ЛНР Леонид Пасечник во время торжественного открытия. На мероприятии присутствовали народный артист России, сопредседатель Народного фронта в Московской области Андрей Соколов, президент благотворительного фонда "Добрыня" Евгений Гольман, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, а также командиры подразделений, депутаты, представители силовых ведомств, семьи и друзья погибших. "Это преемственность, вы видите бюсты героев прошлых лет, а это герои сегодняшнего времени. Каждый из этих ребят отдал свою жизнь за свою Родину – за Россию, за Русский мир. И каждый из них является продолжателем той истории, которую нам оставили наши предки. Если мы будем уважать и чтить память героев, которые отдали свою жизнь за нашу страну, мы сумеем передать своим детям, внукам, потомкам страну такой же великой, какой она и была", - прокомментировал РИА Новости присутствовавший на мероприятии командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
россия, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, андрей соколов, виктор водолацкий, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Андрей Соколов, Виктор Водолацкий, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
ЛУГАНСК, 9 сен – РИА Новости. Аллею российской славы с бюстами героев СВО открыли в реконструированном московскими специалистами сквере в Луганске.
Аллея была создана при поддержке Народного фронта и благотворительного фонда "Добрыня". Рядом с бюстами луганчан – героев гражданской войны - в обновленном сквере установили 10 бюстов героев СВО, погибших при защите Луганской Народной Республики.
"Сегодня в республике очень знаковое и важное мероприятие, и Аллея российской славы, которую мы сегодня открываем, это, конечно, еще один знак огромной благодарности луганчан нашим землякам – защитникам Отечества, участникам специальной военной операции. Не случайно эта аллея появилась в этом сквере в Луганске, потому что здесь уже стоят бюсты луганчанам – героям прошедших лет. Их потомки с честью продолжают боевые традиции дедов и прадедов", - сказал глава ЛНР Леонид Пасечник во время торжественного открытия.
На мероприятии присутствовали народный артист России, сопредседатель Народного фронта в Московской области Андрей Соколов, президент благотворительного фонда "Добрыня" Евгений Гольман, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, а также командиры подразделений, депутаты, представители силовых ведомств, семьи и друзья погибших.
"Это преемственность, вы видите бюсты героев прошлых лет, а это герои сегодняшнего времени. Каждый из этих ребят отдал свою жизнь за свою Родину – за Россию, за Русский мир. И каждый из них является продолжателем той истории, которую нам оставили наши предки. Если мы будем уважать и чтить память героев, которые отдали свою жизнь за нашу страну, мы сумеем передать своим детям, внукам, потомкам страну такой же великой, какой она и была", - прокомментировал РИА Новости присутствовавший на мероприятии командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
