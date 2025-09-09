https://ria.ru/20250909/lugansk-2040794293.html

В Луганске открыли Аллею славы с бюстами героев СВО

В Луганске открыли Аллею славы с бюстами героев СВО - РИА Новости, 09.09.2025

В Луганске открыли Аллею славы с бюстами героев СВО

Аллею российской славы с бюстами героев СВО открыли в реконструированном московскими специалистами сквере в Луганске. РИА Новости, 09.09.2025

ЛУГАНСК, 9 сен – РИА Новости. Аллею российской славы с бюстами героев СВО открыли в реконструированном московскими специалистами сквере в Луганске. Аллея была создана при поддержке Народного фронта и благотворительного фонда "Добрыня". Рядом с бюстами луганчан – героев гражданской войны - в обновленном сквере установили 10 бюстов героев СВО, погибших при защите Луганской Народной Республики. "Сегодня в республике очень знаковое и важное мероприятие, и Аллея российской славы, которую мы сегодня открываем, это, конечно, еще один знак огромной благодарности луганчан нашим землякам – защитникам Отечества, участникам специальной военной операции. Не случайно эта аллея появилась в этом сквере в Луганске, потому что здесь уже стоят бюсты луганчанам – героям прошедших лет. Их потомки с честью продолжают боевые традиции дедов и прадедов", - сказал глава ЛНР Леонид Пасечник во время торжественного открытия. На мероприятии присутствовали народный артист России, сопредседатель Народного фронта в Московской области Андрей Соколов, президент благотворительного фонда "Добрыня" Евгений Гольман, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, а также командиры подразделений, депутаты, представители силовых ведомств, семьи и друзья погибших. "Это преемственность, вы видите бюсты героев прошлых лет, а это герои сегодняшнего времени. Каждый из этих ребят отдал свою жизнь за свою Родину – за Россию, за Русский мир. И каждый из них является продолжателем той истории, которую нам оставили наши предки. Если мы будем уважать и чтить память героев, которые отдали свою жизнь за нашу страну, мы сумеем передать своим детям, внукам, потомкам страну такой же великой, какой она и была", - прокомментировал РИА Новости присутствовавший на мероприятии командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Открытие аллеи российской славы с бюстами героев СВО в сквере Луганска Аллею российской славы с бюстами героев СВО открыли в реконструированном московскими специалистами сквере в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали глава ЛНР Леонид Пасечник, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов, народный артист России Андрей Соколов, а также командиры подразделений, представители силовых ведомств, семьи и друзья погибших. 2025-09-09T21:41 true PT3M21S

