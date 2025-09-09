Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под огневой контроль часть границы ЛНР, сообщил Марочко
09.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 09.09.2025
ВС России взяли под огневой контроль часть границы ЛНР, сообщил Марочко
ВС России взяли под огневой контроль часть границы ЛНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 09.09.2025
ВС России взяли под огневой контроль часть границы ЛНР, сообщил Марочко
Российские военные взяли под огневой контроль три километра административной границы ЛНР по реке Северский Донец в ходе продвижения в Кременском лесу, сообщил... РИА Новости, 09.09.2025
ЛУГАНСК, 9 сен – РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль три километра административной границы ЛНР по реке Северский Донец в ходе продвижения в Кременском лесу, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения наших войск в Кременских лесах передовые отряды ВС РФ вышли к прибрежной зоне реки Северский Донец северо-западнее Серебрянки соседней ДНР. Таким образом, взяли под огневой контроль около трех километров административной границы ЛНР, которая проходит вдоль реки", - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, украинские военные теперь усиленно окапываются в Дроновке в ДНР, возводят новые фортификации северо-восточнее населенного пункта и устанавливают минные заграждения на танкоопасных участках. Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ заняли новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в Серебрянском лесничестве в ЛНР и юго-восточнее населенного пункта Торское в ДНР. В конце августа командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам" рассказал, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел в Серебрянском лесничестве и его окрестностях.
безопасность, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России взяли под огневой контроль часть границы ЛНР, сообщил Марочко

Марочко: ВС России взяли под огневой контроль три километра границы ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 сен – РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль три километра административной границы ЛНР по реке Северский Донец в ходе продвижения в Кременском лесу, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе продвижения наших войск в Кременских лесах передовые отряды ВС РФ вышли к прибрежной зоне реки Северский Донец северо-западнее Серебрянки соседней ДНР. Таким образом, взяли под огневой контроль около трех километров административной границы ЛНР, которая проходит вдоль реки", - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, украинские военные теперь усиленно окапываются в Дроновке в ДНР, возводят новые фортификации северо-восточнее населенного пункта и устанавливают минные заграждения на танкоопасных участках.
Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ заняли новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в Серебрянском лесничестве в ЛНР и юго-восточнее населенного пункта Торское в ДНР.
В конце августа командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам" рассказал, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел в Серебрянском лесничестве и его окрестностях.
