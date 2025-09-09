https://ria.ru/20250909/lnr-2040590346.html

ВС России взяли под огневой контроль часть границы ЛНР, сообщил Марочко

ЛУГАНСК, 9 сен – РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль три километра административной границы ЛНР по реке Северский Донец в ходе продвижения в Кременском лесу, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения наших войск в Кременских лесах передовые отряды ВС РФ вышли к прибрежной зоне реки Северский Донец северо-западнее Серебрянки соседней ДНР. Таким образом, взяли под огневой контроль около трех километров административной границы ЛНР, которая проходит вдоль реки", - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, украинские военные теперь усиленно окапываются в Дроновке в ДНР, возводят новые фортификации северо-восточнее населенного пункта и устанавливают минные заграждения на танкоопасных участках. Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ заняли новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в Серебрянском лесничестве в ЛНР и юго-восточнее населенного пункта Торское в ДНР. В конце августа командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам" рассказал, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел в Серебрянском лесничестве и его окрестностях.

