Каналы орошения в Херсонской области могут передать в федсобственность

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Рассматривается вопрос о передаче контроля за магистральными каналами орошения в Херсонской области в федеральную собственность для их сохранения, сообщил РИА Новости представитель региона в Совете Федерации Константин Басюк в кулуарах ВЭФ. Прогнозный ущерб от засухи в Херсонской области составил более 600 миллионов рублей, сильнее всего пострадали поля подсолнечника, сообщал в конце августа губернатор региона Владимир Сальдо. Сенатор в свою очередь отметил, что проблем с продовольственным обеспечением в Херсонской области не существует. "Основная и уникальная сеть магистральных каналов орошения (в области – ред.) сохранена и продолжает поддерживаться. Сейчас рассматривается вопрос о передаче контроля за магистральными каналами в федеральную собственность для их сохранения", - сказал Басюк. По его словам, когда придет время восстанавливать Каховскую ГЭС, "вся эта ирригационная сеть будет востребована и вновь заработает на благо всего Юга". Ранее Сальдо уточнял, что в регионе есть две центральные мелиоративные системы, два магистральных канала, это Северо-Крымский канал и Каховская оросительная система, которая идёт в сторону Запорожья. Более 30 тысяч километров построено только каналов. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
