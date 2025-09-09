https://ria.ru/20250909/kobyakov-2040589338.html
Кобяков: немецкая разведка снимала с рейсов граждан ФРГ, ехавших на ПМЭФ
2025-09-09T08:23:00+03:00
2025-09-09T08:23:00+03:00
2025-09-09T08:57:00+03:00
антон кобяков
россия
германия
санкт-петербург
федеральная разведывательная служба германии
дальневосточный федеральный университет
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040131837_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_c177a100206b6d6b4c280292f5ac6f82.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Немецкая разведка снимала с рейсов немцев, которые ехали в Россию для участия в ПМЭФ, заявил РИА Новости советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень", — сказал он на Восточном экономическом форуме. Кобяков также отметил, что США, вероятно, сейчас больше направляют на форумы разведчиков."Структуру представленного (на ВЭФ. — Прим. ред.) бизнеса еще не изучал, но мне кажется, что они сейчас больше направляют сюда разведчиков, которые под вопросами бизнеса пытаются решить несколько другие задачи. Мы их тоже прекрасно понимаем", — отметил советник президента.Он добавил, что в России есть специальные службы, которые знают, что делать в таких случаях.
россия
германия
санкт-петербург
сша
антон кобяков, россия, германия, санкт-петербург, федеральная разведывательная служба германии, дальневосточный федеральный университет, в мире, сша
Антон Кобяков, Россия, Германия, Санкт-Петербург, Федеральная разведывательная служба Германии, Дальневосточный федеральный университет, В мире, США
