08:23 09.09.2025 (обновлено: 08:57 09.09.2025)
Кобяков: немецкая разведка снимала с рейсов граждан ФРГ, ехавших на ПМЭФ
антон кобяков
россия
германия
санкт-петербург
федеральная разведывательная служба германии
дальневосточный федеральный университет
в мире
сша
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Немецкая разведка снимала с рейсов немцев, которые ехали в Россию для участия в ПМЭФ, заявил РИА Новости советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень", — сказал он на Восточном экономическом форуме. Кобяков также отметил, что США, вероятно, сейчас больше направляют на форумы разведчиков."Структуру представленного (на ВЭФ. — Прим. ред.) бизнеса еще не изучал, но мне кажется, что они сейчас больше направляют сюда разведчиков, которые под вопросами бизнеса пытаются решить несколько другие задачи. Мы их тоже прекрасно понимаем", — отметил советник президента.Он добавил, что в России есть специальные службы, которые знают, что делать в таких случаях.
антон кобяков, россия, германия, санкт-петербург, федеральная разведывательная служба германии, дальневосточный федеральный университет, в мире, сша
Антон Кобяков, Россия, Германия, Санкт-Петербург, Федеральная разведывательная служба Германии, Дальневосточный федеральный университет, В мире, США
Антон Кобяков. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Немецкая разведка снимала с рейсов немцев, которые ехали в Россию для участия в ПМЭФ, заявил РИА Новости советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень", — сказал он на Восточном экономическом форуме.
Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

Кобяков также отметил, что США, вероятно, сейчас больше направляют на форумы разведчиков.
"Структуру представленного (на ВЭФ. — Прим. ред.) бизнеса еще не изучал, но мне кажется, что они сейчас больше направляют сюда разведчиков, которые под вопросами бизнеса пытаются решить несколько другие задачи. Мы их тоже прекрасно понимаем", — отметил советник президента.
Он добавил, что в России есть специальные службы, которые знают, что делать в таких случаях.
Антон КобяковРоссияГерманияСанкт-ПетербургФедеральная разведывательная служба ГерманииДальневосточный федеральный университетВ миреСША
 
 
