Матвиенко назвала партнерство России и КНДР образцом сотрудничества
01:15 09.09.2025
Матвиенко назвала партнерство России и КНДР образцом сотрудничества
2025-09-09T01:15:00+03:00
2025-09-09T01:15:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
валентина матвиенко
цой рен хэ
ким ир сен
совет федерации рф
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Стратегическое партнерство России и КНДР является образцом межгосударственного сотрудничества, в основе которого лежат равноправный диалог, уважение суверенитета, дух взаимного доверия и добрососедства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко поздравила председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. "В этот знаменательный день хочу передать наилучшие пожелания всем гражданам Корейской Народно-Демократической Республики, чьи доблестные предки 77 лет назад под руководством выдающегося политического деятеля товарища Ким Ир Сена начали строить сильное и независимое государство, способное надежно защитить свои национальные интересы", - говорится в поздравительной телеграмме. По словам Матвиенко, "сегодня всеобъемлющее стратегическое партнерство России и КНДР является образцом межгосударственного сотрудничества, в основе которого лежат равноправный диалог, незыблемые принципы уважения суверенитета, дух взаимного доверия и добрососедства". Она отметила, что в Совете Федерации рассчитывают на продолжение конструктивных контактов и дальнейшее расширение связей с коллегами из Верховного народного собрания КНДР "во имя достижения безопасности и процветания народов наших стран".
кндр (северная корея)
россия
в мире, кндр (северная корея), россия, валентина матвиенко, цой рен хэ, ким ир сен, совет федерации рф
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Валентина Матвиенко, Цой Рен Хэ, Ким Ир Сен, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Стратегическое партнерство России и КНДР является образцом межгосударственного сотрудничества, в основе которого лежат равноправный диалог, уважение суверенитета, дух взаимного доверия и добрососедства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко поздравила председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики.
"В этот знаменательный день хочу передать наилучшие пожелания всем гражданам Корейской Народно-Демократической Республики, чьи доблестные предки 77 лет назад под руководством выдающегося политического деятеля товарища Ким Ир Сена начали строить сильное и независимое государство, способное надежно защитить свои национальные интересы", - говорится в поздравительной телеграмме.
По словам Матвиенко, "сегодня всеобъемлющее стратегическое партнерство России и КНДР является образцом межгосударственного сотрудничества, в основе которого лежат равноправный диалог, незыблемые принципы уважения суверенитета, дух взаимного доверия и добрососедства".
Она отметила, что в Совете Федерации рассчитывают на продолжение конструктивных контактов и дальнейшее расширение связей с коллегами из Верховного народного собрания КНДР "во имя достижения безопасности и процветания народов наших стран".
В мире КНДР (Северная Корея) Россия Валентина Матвиенко Цой Рен Хэ Ким Ир Сен Совет Федерации РФ
 
 
