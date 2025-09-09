Матвиенко назвала партнерство России и КНДР образцом сотрудничества
Матвиенко заявила, что в основе партнерства России и КНДР лежит диалог
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Стратегическое партнерство России и КНДР является образцом межгосударственного сотрудничества, в основе которого лежат равноправный диалог, уважение суверенитета, дух взаимного доверия и добрососедства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко поздравила председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики.
"В этот знаменательный день хочу передать наилучшие пожелания всем гражданам Корейской Народно-Демократической Республики, чьи доблестные предки 77 лет назад под руководством выдающегося политического деятеля товарища Ким Ир Сена начали строить сильное и независимое государство, способное надежно защитить свои национальные интересы", - говорится в поздравительной телеграмме.
По словам Матвиенко, "сегодня всеобъемлющее стратегическое партнерство России и КНДР является образцом межгосударственного сотрудничества, в основе которого лежат равноправный диалог, незыблемые принципы уважения суверенитета, дух взаимного доверия и добрососедства".
Она отметила, что в Совете Федерации рассчитывают на продолжение конструктивных контактов и дальнейшее расширение связей с коллегами из Верховного народного собрания КНДР "во имя достижения безопасности и процветания народов наших стран".
