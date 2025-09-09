Клинтон фигурирует в списке поздравлявших Эпштейна с юбилеем
Билл Клинтон оказался среди авторов поздравлений Эпштейна с 50-летием
© AP Photo / Susan WalshБывший президент Билл Клинтон
Бывший президент Билл Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Бывший американский президент Билл Клинтон оказался среди авторов поздравлений скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна с 50-летием, следует из архива документов комитета по надзору палаты представителей США, с которым ознакомилось РИА Новости.
Подпись "Билл Клинтон" содержится под рукописным текстом в восемь строк, который начинается словами: "Джеффри, с 50-летием!" После этого следует текст, из которого возможно разобрать только отдельные части. Так, автор поздравления отмечает "детское любопытство" Эпштейна и его "стремление к переменам".
Подпись под поздравлением с юбилеем покойному финансисту совпадает с подписью Клинтона, доступной в открытых информационных ресурсах.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
