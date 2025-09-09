Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал ЕС к укреплению взаимодействия с Китаем
08:45 09.09.2025
Си Цзиньпин призвал ЕС к укреплению взаимодействия с Китаем
ПЕКИН, 9 сен - РИА Новости. На фоне нестабильной международной обстановки Китай и ЕС должны укреплять взаимодействие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Луиш Монтенегру 8-10 сентября находится в Китае с визитом. "Чем более нестабильной и сложной становится международная ситуация, тем больше Китаю и ЕС необходимо укреплять взаимодействие и взаимное доверие, углублять сотрудничество", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин добавил, что Пекин надеется на то, что Португалия будет содействовать устойчивому, стабильному и здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС.
ПЕКИН, 9 сен - РИА Новости. На фоне нестабильной международной обстановки Китай и ЕС должны укреплять взаимодействие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
Луиш Монтенегру 8-10 сентября находится в Китае с визитом.
"Чем более нестабильной и сложной становится международная ситуация, тем больше Китаю и ЕС необходимо укреплять взаимодействие и взаимное доверие, углублять сотрудничество", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин добавил, что Пекин надеется на то, что Португалия будет содействовать устойчивому, стабильному и здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС.
