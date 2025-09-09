https://ria.ru/20250909/kaverin-2040571549.html

Этнограф Каверин рассказал, что афганские власти подозревали его в шпионаже

Этнограф Каверин рассказал, что афганские власти подозревали его в шпионаже

Российский этнограф Святослав Каверин заявил, что афганские правоохранители подозревали его в шпионаже, но суд снял все обвинения за отсутствием улик. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин заявил, что афганские правоохранители подозревали его в шпионаже, но суд снял все обвинения за отсутствием улик.Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило РИА Новости, что Каверин, задержанный властями Афганистана в июле, вылетел в Россию. Дипмиссия отметила, что его освобождение стало результатом кропотливой работы."По шпионажу улик достаточно не было, из меня пытались что-то выбить, но выбивать нечего. Поняли, что надо дело закрывать, но система бюрократическая очень долго работает. На тридцатый день мое следствие кончилось, на тридцать девятый был суд.... Суд признал, что я невиновен. Сняли обвинение за отсутствием улик", - сказал Каверин журналистам в аэропорту в Москве.Как отметил ученый, афганские власти по итогам следствия не наложили каких-то ограничений на его будущие визиты в страну."Досье, может быть, где-то на полке останется, но я совершенно спокойно могу снова приезжать в Афганистан", - подчеркнул он.Борт, на котором прибыл этнограф, приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево" в 22.42 мск. Встречать ученого прибыла мама Татьяна Каверина, а также друзья и коллеги.Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений, сейчас везут в Кабул". Каверин также сообщил, что изредка получает свой телефон.

