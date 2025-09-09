Рейтинг@Mail.ru
Этнограф Каверин рассказал, что афганские власти подозревали его в шпионаже - РИА Новости, 09.09.2025
03:31 09.09.2025 (обновлено: 10:27 09.09.2025)
Этнограф Каверин рассказал, что афганские власти подозревали его в шпионаже
Этнограф Каверин рассказал, что афганские власти подозревали его в шпионаже - РИА Новости, 09.09.2025
Этнограф Каверин рассказал, что афганские власти подозревали его в шпионаже
Российский этнограф Святослав Каверин заявил, что афганские правоохранители подозревали его в шпионаже, но суд снял все обвинения за отсутствием улик. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин заявил, что афганские правоохранители подозревали его в шпионаже, но суд снял все обвинения за отсутствием улик.Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило РИА Новости, что Каверин, задержанный властями Афганистана в июле, вылетел в Россию. Дипмиссия отметила, что его освобождение стало результатом кропотливой работы."По шпионажу улик достаточно не было, из меня пытались что-то выбить, но выбивать нечего. Поняли, что надо дело закрывать, но система бюрократическая очень долго работает. На тридцатый день мое следствие кончилось, на тридцать девятый был суд.... Суд признал, что я невиновен. Сняли обвинение за отсутствием улик", - сказал Каверин журналистам в аэропорту в Москве.Как отметил ученый, афганские власти по итогам следствия не наложили каких-то ограничений на его будущие визиты в страну."Досье, может быть, где-то на полке останется, но я совершенно спокойно могу снова приезжать в Афганистан", - подчеркнул он.Борт, на котором прибыл этнограф, приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево" в 22.42 мск. Встречать ученого прибыла мама Татьяна Каверина, а также друзья и коллеги.Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений, сейчас везут в Кабул". Каверин также сообщил, что изредка получает свой телефон.
Этнограф Каверин рассказал, что афганские власти подозревали его в шпионаже

Этнограф Каверин рассказал, что афганский суд снял с него все обвинения

Российский этнограф Святослав Каверин в аэропорту "Шереметьево" после возвращения из заключения в Афганистане
Российский этнограф Святослав Каверин в аэропорту Шереметьево после возвращения из заключения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : SWAT SLAV/Telegram
Российский этнограф Святослав Каверин в аэропорту "Шереметьево" после возвращения из заключения в Афганистане
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин заявил, что афганские правоохранители подозревали его в шпионаже, но суд снял все обвинения за отсутствием улик.
Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило РИА Новости, что Каверин, задержанный властями Афганистана в июле, вылетел в Россию. Дипмиссия отметила, что его освобождение стало результатом кропотливой работы.
Город Тарту, Эстония - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж
26 августа, 20:01
"По шпионажу улик достаточно не было, из меня пытались что-то выбить, но выбивать нечего. Поняли, что надо дело закрывать, но система бюрократическая очень долго работает. На тридцатый день мое следствие кончилось, на тридцать девятый был суд.... Суд признал, что я невиновен. Сняли обвинение за отсутствием улик", - сказал Каверин журналистам в аэропорту в Москве.
Как отметил ученый, афганские власти по итогам следствия не наложили каких-то ограничений на его будущие визиты в страну.
"Досье, может быть, где-то на полке останется, но я совершенно спокойно могу снова приезжать в Афганистан", - подчеркнул он.
Борт, на котором прибыл этнограф, приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево" в 22.42 мск. Встречать ученого прибыла мама Татьяна Каверина, а также друзья и коллеги.
Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений, сейчас везут в Кабул". Каверин также сообщил, что изредка получает свой телефон.
Связи с Кавериным за время его задержания не было, сообщила его мама
8 сентября, 23:05
Связи с Кавериным за время его задержания не было, сообщила его мама
8 сентября, 23:05
 
Афганистан Россия В мире Кабул (город) Шереметьево (аэропорт) Российская академия наук
 
 
