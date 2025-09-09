Рейтинг@Mail.ru
22:24 09.09.2025
Аракчи заявил, что соглашение Ирана и МАГАТЭ учитывает все требования
Соглашение Ирана и МАГАТЭ о сотрудничестве учитывает требования МАГАТЭ, а также Тегерана, касающиеся вопросов безопасности, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 09.09.2025
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Соглашение Ирана и МАГАТЭ о сотрудничестве учитывает требования МАГАТЭ, а также Тегерана, касающиеся вопросов безопасности, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Это соглашение устанавливает механизм для практического сотрудничества, который отражает исключительные условия безопасности Ирана, а также технические требования агентства", - сказал он в ходе пресс-конференции. По его словам, Иран продемонстрировал добрую волю, возобновив сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи добавил, что согласовал с гендиректором МАГАТЭ практические шаги для выполнения гарантий международной организации, предполагающих систему проверок ядерной деятельности Ирана, в полном соответствии с принятым ранее Тегераном законом. Соглашение, добавил он, создаёт рамки для продолжения сотрудничества и обеспечивает неотъемлемые права Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и и его гендиректора Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. После того, как инспекторы МАГАТЭ были высланы из страны, у международной организации не было возможности оценить степень ущерба объектам. Однако Иран сделал в одном случае исключение, допустив инспекторов на АЭС "Бушер", но для контроля над процессом замены топлива на станции. Сама атомная электростанция ударам не подвергалась. Решение о дальнейшем допуске инспекторов МАГАТЭ будет принимать Высший совет национальной безопасности Ирана.
Аракчи: соглашение Ирана и МАГАТЭ отражает исключительные условия безопасности

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Иран ожидает, что МАГАТЭ ответственно подойдет к выполнению обязательств
Вчера, 21:52
 
