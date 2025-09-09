https://ria.ru/20250909/iran-2040797798.html

Аракчи заявил, что соглашение Ирана и МАГАТЭ учитывает все требования

Аракчи заявил, что соглашение Ирана и МАГАТЭ учитывает все требования - РИА Новости, 09.09.2025

Аракчи заявил, что соглашение Ирана и МАГАТЭ учитывает все требования

Соглашение Ирана и МАГАТЭ о сотрудничестве учитывает требования МАГАТЭ, а также Тегерана, касающиеся вопросов безопасности, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T22:24:00+03:00

2025-09-09T22:24:00+03:00

2025-09-09T22:24:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

сша

аббас аракчи

масуд пезешкиан

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg

ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Соглашение Ирана и МАГАТЭ о сотрудничестве учитывает требования МАГАТЭ, а также Тегерана, касающиеся вопросов безопасности, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Это соглашение устанавливает механизм для практического сотрудничества, который отражает исключительные условия безопасности Ирана, а также технические требования агентства", - сказал он в ходе пресс-конференции. По его словам, Иран продемонстрировал добрую волю, возобновив сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи добавил, что согласовал с гендиректором МАГАТЭ практические шаги для выполнения гарантий международной организации, предполагающих систему проверок ядерной деятельности Ирана, в полном соответствии с принятым ранее Тегераном законом. Соглашение, добавил он, создаёт рамки для продолжения сотрудничества и обеспечивает неотъемлемые права Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и и его гендиректора Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. После того, как инспекторы МАГАТЭ были высланы из страны, у международной организации не было возможности оценить степень ущерба объектам. Однако Иран сделал в одном случае исключение, допустив инспекторов на АЭС "Бушер", но для контроля над процессом замены топлива на станции. Сама атомная электростанция ударам не подвергалась. Решение о дальнейшем допуске инспекторов МАГАТЭ будет принимать Высший совет национальной безопасности Ирана.

https://ria.ru/20250909/iran-2040797569.html

https://ria.ru/20250909/iran-2040795511.html

иран

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), сша, аббас аракчи, масуд пезешкиан, рафаэль гросси, магатэ, бушерская аэс