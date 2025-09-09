В Иране рассказали, в каком случае прекратят сотрудничество с МАГАТЭ
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Иран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если против Тегерана восстановят санкции ООН и совершат враждебные действия, заявил в ходе пресс-подхода по итогам подписания соглашения о возобновлении сотрудничества глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"В случае совершения любого враждебного акта против Ирана, в том числе возвращения отмененных резолюций Совбеза ООН, Иран будет считать сотрудничество с МАГАТЭ завершенным", - приводит слова министра официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и и его гендиректора Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
После того, как инспекторы МАГАТЭ были высланы из страны, у международной организации не было возможности оценить степень ущерба объектам. Однако Иран сделал в одном случае исключение, допустив инспекторов на АЭС "Бушер", но для контроля над процессом замены топлива на станции. Сама атомная электростанция ударам не подвергалась. Решение о дальнейшем допуске инспекторов МАГАТЭ будет принимать Высший совет национальной безопасности Ирана.