Иран ожидает, что МАГАТЭ ответственно подойдет к выполнению обязательств - РИА Новости, 09.09.2025
21:52 09.09.2025 (обновлено: 23:03 09.09.2025)
Иран ожидает, что МАГАТЭ ответственно подойдет к выполнению обязательств
Иран ожидает, что МАГАТЭ ответственно подойдет к выполнению обязательств - РИА Новости, 09.09.2025
Иран ожидает, что МАГАТЭ ответственно подойдет к выполнению обязательств
Иран ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ответственно подойдёт к исполнению своих обязательств в рамках новой договоренности о... РИА Новости, 09.09.2025
в мире
иран
аббас аракчи
магатэ
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Иран ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ответственно подойдёт к исполнению своих обязательств в рамках новой договоренности о сотрудничестве, заявил в ходе пресс-подхода по итогам подписания документа глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Сотрудничество - это не дорога с односторонним движением. МАГАТЭ по отношению к обязательствам Ирана также имеет определенные обязательства, и мы ожидаем, что оно будет полностью их соблюдать и сохранит свои беспристрастность, независимость и профессионализм", - приводит слова министра официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.После того, как инспекторы МАГАТЭ были высланы из страны, у международной организации не было возможности оценить степень ущерба объектам. Однако Иран сделал в одном случае исключение, допустив инспекторов на АЭС "Бушер", но для контроля над процессом замены топлива на станции. Сама атомная электростанция ударам не подвергалась. Решение о дальнейшем допуске инспекторов МАГАТЭ будет принимать Высший совет национальной безопасности Ирана.
иран
в мире, иран, аббас аракчи, магатэ
В мире, Иран, Аббас Аракчи, МАГАТЭ
Иран ожидает, что МАГАТЭ ответственно подойдет к выполнению обязательств

Аракчи: Иран ожидает, что МАГАТЭ ответственно подойдет к выполнению обязательств

ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Иран ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ответственно подойдёт к исполнению своих обязательств в рамках новой договоренности о сотрудничестве, заявил в ходе пресс-подхода по итогам подписания документа глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Сотрудничество - это не дорога с односторонним движением. МАГАТЭ по отношению к обязательствам Ирана также имеет определенные обязательства, и мы ожидаем, что оно будет полностью их соблюдать и сохранит свои беспристрастность, независимость и профессионализм", - приводит слова министра официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
После того, как инспекторы МАГАТЭ были высланы из страны, у международной организации не было возможности оценить степень ущерба объектам. Однако Иран сделал в одном случае исключение, допустив инспекторов на АЭС "Бушер", но для контроля над процессом замены топлива на станции. Сама атомная электростанция ударам не подвергалась. Решение о дальнейшем допуске инспекторов МАГАТЭ будет принимать Высший совет национальной безопасности Ирана.
В миреИранАббас АракчиМАГАТЭ
 
 
