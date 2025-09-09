https://ria.ru/20250909/iran-2040795511.html

Иран ожидает, что МАГАТЭ ответственно подойдет к выполнению обязательств

ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Иран ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ответственно подойдёт к исполнению своих обязательств в рамках новой договоренности о сотрудничестве, заявил в ходе пресс-подхода по итогам подписания документа глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Сотрудничество - это не дорога с односторонним движением. МАГАТЭ по отношению к обязательствам Ирана также имеет определенные обязательства, и мы ожидаем, что оно будет полностью их соблюдать и сохранит свои беспристрастность, независимость и профессионализм", - приводит слова министра официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.После того, как инспекторы МАГАТЭ были высланы из страны, у международной организации не было возможности оценить степень ущерба объектам. Однако Иран сделал в одном случае исключение, допустив инспекторов на АЭС "Бушер", но для контроля над процессом замены топлива на станции. Сама атомная электростанция ударам не подвергалась. Решение о дальнейшем допуске инспекторов МАГАТЭ будет принимать Высший совет национальной безопасности Ирана.

