Иран и МАГАТЭ подписали соглашение - РИА Новости, 09.09.2025
21:21 09.09.2025 (обновлено: 21:31 09.09.2025)
Иран и МАГАТЭ подписали соглашение
2025-09-09T21:21:00+03:00
2025-09-09T21:31:00+03:00
в мире
иран
магатэ
израиль
рафаэль гросси
масуд пезешкиан
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
иран
израиль
в мире, иран, магатэ, израиль, рафаэль гросси, масуд пезешкиан, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие
В мире, Иран, МАГАТЭ, Израиль, Рафаэль Гросси, Масуд Пезешкиан, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranОбъект по обогащению урана в Натанзе
Объект по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Объект по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после ударов Израиля и США по Ирану.
"Подписание главой МИД Ирана и гендиректором МАГАТЭ соглашения о возобновлении сотрудничества агентства и Ирана", - говорится в сообщении в Telegram-канале Аракчи, где были опубликованы кадры с церемонии.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
"Евротройка" и США политизировали ядерную программу Ирана, заявил Ульянов
6 сентября, 21:22
 
В миреИранМАГАТЭИзраильРафаэль ГроссиМасуд ПезешкианСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружие
 
 
