В Индии на границе с Непалом ввели режим повышенной готовности
В Индии на границе с Непалом ввели режим повышенной готовности
2025-09-09T13:05:00+03:00
беспорядки в непале
индия
западная бенгалия
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в приграничном районе Индии из-за антиправительственных беспорядков в Непале, установлен дополнительный полицейский пост, сообщает телеканал India Today. "На границе Индии и Непала в (населенном пункте - ред.) Панитанки, Западная Бенгалия, введен режим повышенной готовности на фоне продолжающихся беспорядков в Непале", - говорится в сообщении телеканала. По его данным, на границе установлен полицейский пост, усилено патрулирование.
беспорядки в непале, в мире, индия, западная бенгалия
