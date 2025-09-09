Рейтинг@Mail.ru
В Индии на границе с Непалом ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 09.09.2025
13:05 09.09.2025
В Индии на границе с Непалом ввели режим повышенной готовности
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в приграничном районе Индии из-за антиправительственных беспорядков в Непале, установлен дополнительный полицейский пост, сообщает телеканал India Today. "На границе Индии и Непала в (населенном пункте - ред.) Панитанки, Западная Бенгалия, введен режим повышенной готовности на фоне продолжающихся беспорядков в Непале", - говорится в сообщении телеканала. По его данным, на границе установлен полицейский пост, усилено патрулирование.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в приграничном районе Индии из-за антиправительственных беспорядков в Непале, установлен дополнительный полицейский пост, сообщает телеканал India Today.
"На границе Индии и Непала в (населенном пункте - ред.) Панитанки, Западная Бенгалия, введен режим повышенной готовности на фоне продолжающихся беспорядков в Непале", - говорится в сообщении телеканала.
По его данным, на границе установлен полицейский пост, усилено патрулирование.
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Число пострадавших в результате беспорядков в Непале превысило 500 человек
