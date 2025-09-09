https://ria.ru/20250909/indiya-2040653567.html

В Индии на границе с Непалом ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в приграничном районе Индии из-за антиправительственных беспорядков в Непале, установлен дополнительный полицейский пост,... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T13:05:00+03:00

беспорядки в непале

в мире

индия

западная бенгалия

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в приграничном районе Индии из-за антиправительственных беспорядков в Непале, установлен дополнительный полицейский пост, сообщает телеканал India Today. "На границе Индии и Непала в (населенном пункте - ред.) Панитанки, Западная Бенгалия, введен режим повышенной готовности на фоне продолжающихся беспорядков в Непале", - говорится в сообщении телеканала. По его данным, на границе установлен полицейский пост, усилено патрулирование.

2025

