Умерший Гращенков был фотографом широкого профиля, рассказал Вяткин

2025-09-09T22:57:00+03:00

2025-09-09T22:57:00+03:00

2025-09-09T22:57:00+03:00

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший фотокорреспондент РИА Новости, член Союза журналистов России (СЖР), обладатель премии "Золотой глаз" World Press Photo Александр Гращенков был специалистом широкого жанрового и тематического профилей, поделился воспоминаниями специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Вяткин в разговоре с РИА Новости. Во вторник Союз журналистов России сообщил, что Гращенков ушел из жизни. "В спектре его деятельности, помимо мирной жизни, были актуальные политические и военные репортажи, то есть он был мастером широкого профиля. Это не означает, что он не снимал культуру. Очень известны его портреты Юрия Любимова, Владимира Высоцкого и деятелей культуры и искусства различных национальностей бывшего Советского Союза, поэтому он был фотожурналист очень широкого спектра, и жанрового, и тематического. Имел успехи, награды", - рассказал агентству Вяткин. Специальный фотокорреспондент уточнил, что их совместный профессиональный путь с Гращенковым начался в Агентстве печати "Новости", которое в дальнейшем было преобразовано в РИА Новости. Фотографы были почти ровесниками: Гращенков оказался младше всего на год, однако жизненные пути и отношение к профессии у них складывались по-разному. По его словам, Гращенков занимался фотографией с детства, был воспитанником фотокружка и пришел в агентство уже с подготовкой. "Вместе мы заканчивали Московский государственный университет, факультет журналистики, но он учился на дневном отделении и сотрудничал в свободное время с Агентством печати "Новости", с фоторедакцией, а я учился на вечернем и на заочном отделении, и одновременно работал уже в агентстве. По окончании университета Александра взяли в штат Агентства печати "Новости", в главную редакцию фотоинформации", - поделился Вяткин. По его словам, Гращенков с самого начала творческого пути был ориентирован на социальную тематику и жанр фоторепортажа, в отличие от коллег, которые чаще работали с искусством и культурой. Вяткин отметил, что идеалами Гращенкова были французский фотограф Анри Картье-Брессон, советский фотожурналист Всеволод Тарасевич и член Союза художников СССР Валерий Шустов, а особое внимание он уделял репортажной стилистике и демократической свободе мысли. "Я могу вспомнить очень добрыми словами те годы совместной работы в нашей молодости, нашего начала творческого пути. Могу сказать, что как фотограф он был экспериментатор, очень достойный и очень смелый, отчаянный человек", - добавил Вяткин. Он также отметил, что Гращенков одним из первых сумел показать не только мирную жизнь, но и боевую работу советских солдат в Афганистане, что в условиях секретности удавалось немногим, а позже он продолжил работать на сложных репортажах, включая землетрясение в Армении в 1988 году и события в Карабахе. Вяткин добавил, что в начале 1990-х годов система Агентства печати "Новости" пережила серьезные реорганизации и сокращения, и после ухода из агентства Гращенков начал сотрудничать с зарубежными изданиями и частными агентствами, а затем занялся документальным кино, выступая как режиссер и автор сценариев. На сайте Союза журналистов России сообщается, что в 90-е годы Гращенков сотрудничал с финскими журналами "Helsingin Sanomat" и "АPU", фотоагентствами. С 2001 по 2003 - ответственный секретарь журнала "Энергия Востока", с 2003 по 2005 - главный редактор фотоагентства "Fly-Nig". В 2007 году издал фотоальбом "Девять веков Москвы" по заказу правительства Москвы. С 2005 участвовал в выставках Центра фотографии имени братьев Люмьер, в том числе FOTOFEST 2012 BIENNIAL Contemporary Russian Photograph.

