В Госдуме предложили ввести прогрессивную оплату труда для учителей

2025-09-09T01:36:00+03:00

общество

госдума рф

сергей миронов

яна лантратова

учителя

образование

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов и глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести прогрессивную оплату труда для школьных учителей, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В целях повышения эффективности системы оплаты труда и сохранения профессионального ресурса педагогического сообщества представляется целесообразным внедрение прогрессивной модели оплаты при выполнении нагрузки, превышающей одну ставку. Предлагается ввести дифференцированный подход, в рамках которого: за нагрузку 1,5 ставки — 170% оклада, за работу на две ставки — 240% должностного оклада, с возможностью дальнейшего увеличения компенсации при росте нагрузки, вплоть до установления предельного уровня в целях охраны труда и здоровья педагогов", - сказано в обращении депутатов к Кравцову. В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что это повысит мотивацию и привлекательность профессии. "Запустить новую систему оплаты можно в виде пилотного проекта в регионах с высокой нехваткой и повышенной нагрузкой учителей. После получения первых результатов и обратной связи новую систему можно будет распространить на всю страну", – сказал Миронов. Как отметила Лантратова, учитель, берущий дополнительную ставку, - это настоящий подвижник, который жертвует своим личным временем ради своих учеников, интересов государства. "Если мы хотим, чтобы в профессии оставались лучшие, необходимо создать условия для справедливой оплаты труда педагогов", - сказала она РИА Новости.

Дарья Буймова

общество, госдума рф, сергей миронов, яна лантратова, учителя, образование