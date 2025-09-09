https://ria.ru/20250909/ges-2040797378.html

Плотина Эфиопии на Ниле стала шагом к суверенитету Африки, сообщил министр

Плотина Эфиопии на Ниле стала шагом к суверенитету Африки, сообщил министр - РИА Новости, 09.09.2025

Плотина Эфиопии на Ниле стала шагом к суверенитету Африки, сообщил министр

ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение"), официально открытая во вторник в Эфиопии, символизирует возросший потенциал Африки и возможность опоры африканских стран на... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T22:18:00+03:00

2025-09-09T22:18:00+03:00

2025-09-09T22:18:00+03:00

в мире

кения

джибути

сомали

эфиопия

африка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040681026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa8bce7ee87d93825043d4dae03e28b0.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение"), официально открытая во вторник в Эфиопии, символизирует возросший потенциал Африки и возможность опоры африканских стран на собственные силы, заявил министр промышленности страны Меляку Алебель в интервью РИА Новости. Во вторник состоялась торжественная церемония открытия гидроэлектростанции, где присутствовали лидеры Кении, Джибути, Сомали и Южного Судана. "Уже давно африканцы не могут выбраться из экономической кабалы, подлинное освобождение еще не достигнуто. Пример плотины "Возрождение" позволяет африканцам избавиться от выученной беспомощности и обратить свой взор в сторону экономического и политического суверенитета", - подчеркнул глава эфиопского министерства промышленности. Алебель отметил, что плотина на Ниле принесет пользу не только Эфиопии, но и странам-соседям. "С тех пор, как плотина "Возрождение" была введена в эксплуатацию, мы начали поставлять электроэнергию в Кению, Джибути и Судан. Как видите, эта ГЭС принадлежит не только нам, но и всему региону и континенту в целом", - сказал министр. Плотина "Хыдасе" ("Возрождение") - самая большая ГЭС в Африке. Ее строительство обошлось в 4,2 миллиарда долларов и велось с 2011 года. Гидроэлектростанция обладает мощностью в 5150 мегаватт, ее резервуар способен накапливать 74 миллиарда кубометров воды.

https://ria.ru/20250909/egipet-2040693505.html

https://ria.ru/20250428/lavrov-2013942445.html

кения

джибути

сомали

эфиопия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кения, джибути, сомали, эфиопия, африка