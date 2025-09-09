Рейтинг@Mail.ru
Плотина Эфиопии на Ниле стала шагом к суверенитету Африки, сообщил министр - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/ges-2040797378.html
Плотина Эфиопии на Ниле стала шагом к суверенитету Африки, сообщил министр
Плотина Эфиопии на Ниле стала шагом к суверенитету Африки, сообщил министр - РИА Новости, 09.09.2025
Плотина Эфиопии на Ниле стала шагом к суверенитету Африки, сообщил министр
ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение"), официально открытая во вторник в Эфиопии, символизирует возросший потенциал Африки и возможность опоры африканских стран на... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T22:18:00+03:00
2025-09-09T22:18:00+03:00
в мире
кения
джибути
сомали
эфиопия
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040681026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa8bce7ee87d93825043d4dae03e28b0.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение"), официально открытая во вторник в Эфиопии, символизирует возросший потенциал Африки и возможность опоры африканских стран на собственные силы, заявил министр промышленности страны Меляку Алебель в интервью РИА Новости. Во вторник состоялась торжественная церемония открытия гидроэлектростанции, где присутствовали лидеры Кении, Джибути, Сомали и Южного Судана. "Уже давно африканцы не могут выбраться из экономической кабалы, подлинное освобождение еще не достигнуто. Пример плотины "Возрождение" позволяет африканцам избавиться от выученной беспомощности и обратить свой взор в сторону экономического и политического суверенитета", - подчеркнул глава эфиопского министерства промышленности. Алебель отметил, что плотина на Ниле принесет пользу не только Эфиопии, но и странам-соседям. "С тех пор, как плотина "Возрождение" была введена в эксплуатацию, мы начали поставлять электроэнергию в Кению, Джибути и Судан. Как видите, эта ГЭС принадлежит не только нам, но и всему региону и континенту в целом", - сказал министр. Плотина "Хыдасе" ("Возрождение") - самая большая ГЭС в Африке. Ее строительство обошлось в 4,2 миллиарда долларов и велось с 2011 года. Гидроэлектростанция обладает мощностью в 5150 мегаватт, ее резервуар способен накапливать 74 миллиарда кубометров воды.
https://ria.ru/20250909/egipet-2040693505.html
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013942445.html
кения
джибути
сомали
эфиопия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040681026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b19fec8472adeeb0c865672e4d1d391e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кения, джибути, сомали, эфиопия, африка
В мире, Кения, Джибути, Сомали, Эфиопия, Африка
Плотина Эфиопии на Ниле стала шагом к суверенитету Африки, сообщил министр

Алебель: эфиопская плотина на Ниле стала шагом к экономическому суверенитету

© AP PhotoГЭС "Возрождение" в Эфиопии
ГЭС Возрождение в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo
ГЭС "Возрождение" в Эфиопии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение"), официально открытая во вторник в Эфиопии, символизирует возросший потенциал Африки и возможность опоры африканских стран на собственные силы, заявил министр промышленности страны Меляку Алебель в интервью РИА Новости.
Во вторник состоялась торжественная церемония открытия гидроэлектростанции, где присутствовали лидеры Кении, Джибути, Сомали и Южного Судана.
Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Египет обратился в СБ ООН из-за открытия эфиопской плотины
Вчера, 15:18
"Уже давно африканцы не могут выбраться из экономической кабалы, подлинное освобождение еще не достигнуто. Пример плотины "Возрождение" позволяет африканцам избавиться от выученной беспомощности и обратить свой взор в сторону экономического и политического суверенитета", - подчеркнул глава эфиопского министерства промышленности.
Алебель отметил, что плотина на Ниле принесет пользу не только Эфиопии, но и странам-соседям.
"С тех пор, как плотина "Возрождение" была введена в эксплуатацию, мы начали поставлять электроэнергию в Кению, Джибути и Судан. Как видите, эта ГЭС принадлежит не только нам, но и всему региону и континенту в целом", - сказал министр.
Плотина "Хыдасе" ("Возрождение") - самая большая ГЭС в Африке. Ее строительство обошлось в 4,2 миллиарда долларов и велось с 2011 года. Гидроэлектростанция обладает мощностью в 5150 мегаватт, ее резервуар способен накапливать 74 миллиарда кубометров воды.
Министр иностранных дел Эфиопии Гидеон Тимотеос и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Лавров и глава МИД Эфиопии провели переговоры в Бразилии
28 апреля, 22:14
 
В миреКенияДжибутиСомалиЭфиопияАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала