Плотина Эфиопии на Ниле стала шагом к суверенитету Африки, сообщил министр

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение"), официально открытая во вторник в Эфиопии, символизирует возросший потенциал Африки и возможность опоры африканских стран на собственные силы, заявил министр промышленности страны Меляку Алебель в интервью РИА Новости.
Во вторник состоялась торжественная церемония открытия гидроэлектростанции, где присутствовали лидеры Кении, Джибути, Сомали и Южного Судана.
"Уже давно африканцы не могут выбраться из экономической кабалы, подлинное освобождение еще не достигнуто. Пример плотины "Возрождение" позволяет африканцам избавиться от выученной беспомощности и обратить свой взор в сторону экономического и политического суверенитета", - подчеркнул глава эфиопского министерства промышленности.
Алебель отметил, что плотина на Ниле принесет пользу не только Эфиопии, но и странам-соседям.
"С тех пор, как плотина "Возрождение" была введена в эксплуатацию, мы начали поставлять электроэнергию в Кению, Джибути и Судан. Как видите, эта ГЭС принадлежит не только нам, но и всему региону и континенту в целом", - сказал министр.
Плотина "Хыдасе" ("Возрождение") - самая большая ГЭС в Африке. Ее строительство обошлось в 4,2 миллиарда долларов и велось с 2011 года. Гидроэлектростанция обладает мощностью в 5150 мегаватт, ее резервуар способен накапливать 74 миллиарда кубометров воды.
