https://ria.ru/20250909/erdogan-2040798798.html

Эрдоган обсудил с эмиром Катара удар Израиля по Дохе

Эрдоган обсудил с эмиром Катара удар Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025

Эрдоган обсудил с эмиром Катара удар Израиля по Дохе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани на фоне атаки Израиля, заявил о поддержке... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T22:36:00+03:00

2025-09-09T22:36:00+03:00

2025-09-09T22:36:00+03:00

в мире

катар

израиль

турция

реджеп тайип эрдоган

хамас

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg

АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани на фоне атаки Израиля, заявил о поддержке Анкары, сообщила канцелярия турецкого лидера. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "В ходе беседы были обсуждены нападение Израиля на делегацию (палестинского движения – ред.) ХАМАС в Катаре и совместные меры, которые будут приняты в ответ на это. Президент Эрдоган заявил, что осуждает нападение Израиля, направленное на усугубление конфликта, напряженности и нестабильности в регионе и явно нарушающее суверенитет дружественного и союзного Катара", - сообщила канцелярия. Он также заверил эмира в своей поддержке. "Выразив соболезнования в связи с погибшими в результате этого отвратительного нападения, наш президент заявил, что Турция будет со всеми своими возможностями поддерживать государство Катар и его народ. Оба лидера договорились продолжить совместную работу над скорейшим прекращением массовых убийств в Газе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250909/katar-2040793298.html

https://ria.ru/20250909/tramp-2040798009.html

катар

израиль

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе