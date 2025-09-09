Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган обсудил с эмиром Катара удар Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
22:36 09.09.2025
Эрдоган обсудил с эмиром Катара удар Израиля по Дохе
в мире
катар
израиль
турция
реджеп тайип эрдоган
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани на фоне атаки Израиля, заявил о поддержке Анкары, сообщила канцелярия турецкого лидера. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "В ходе беседы были обсуждены нападение Израиля на делегацию (палестинского движения – ред.) ХАМАС в Катаре и совместные меры, которые будут приняты в ответ на это. Президент Эрдоган заявил, что осуждает нападение Израиля, направленное на усугубление конфликта, напряженности и нестабильности в регионе и явно нарушающее суверенитет дружественного и союзного Катара", - сообщила канцелярия. Он также заверил эмира в своей поддержке. "Выразив соболезнования в связи с погибшими в результате этого отвратительного нападения, наш президент заявил, что Турция будет со всеми своими возможностями поддерживать государство Катар и его народ. Оба лидера договорились продолжить совместную работу над скорейшим прекращением массовых убийств в Газе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250909/katar-2040793298.html
https://ria.ru/20250909/tramp-2040798009.html
катар
израиль
турция
в мире, катар, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Израиль, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Эрдоган обсудил с эмиром Катара удар Израиля по Дохе

Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара после удара Израиля по Дохе

© AP Photo / Burhan OzbiliciРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани на фоне атаки Израиля, заявил о поддержке Анкары, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Катаре заявили, что США не предупреждали об ударе по Дохе
Вчера, 21:33
"В ходе беседы были обсуждены нападение Израиля на делегацию (палестинского движения – ред.) ХАМАС в Катаре и совместные меры, которые будут приняты в ответ на это. Президент Эрдоган заявил, что осуждает нападение Израиля, направленное на усугубление конфликта, напряженности и нестабильности в регионе и явно нарушающее суверенитет дружественного и союзного Катара", - сообщила канцелярия.
Он также заверил эмира в своей поддержке.
"Выразив соболезнования в связи с погибшими в результате этого отвратительного нападения, наш президент заявил, что Турция будет со всеми своими возможностями поддерживать государство Катар и его народ. Оба лидера договорились продолжить совместную работу над скорейшим прекращением массовых убийств в Газе", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Трамп поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Дохе
Вчера, 22:25
 
