Эрдоган обсудил с эмиром Катара удар Израиля по Дохе
Эрдоган обсудил с эмиром Катара удар Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Эрдоган обсудил с эмиром Катара удар Израиля по Дохе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани на фоне атаки Израиля, заявил о поддержке... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T22:36:00+03:00
2025-09-09T22:36:00+03:00
2025-09-09T22:36:00+03:00
в мире
катар
израиль
турция
реджеп тайип эрдоган
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани на фоне атаки Израиля, заявил о поддержке Анкары, сообщила канцелярия турецкого лидера. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "В ходе беседы были обсуждены нападение Израиля на делегацию (палестинского движения – ред.) ХАМАС в Катаре и совместные меры, которые будут приняты в ответ на это. Президент Эрдоган заявил, что осуждает нападение Израиля, направленное на усугубление конфликта, напряженности и нестабильности в регионе и явно нарушающее суверенитет дружественного и союзного Катара", - сообщила канцелярия. Он также заверил эмира в своей поддержке. "Выразив соболезнования в связи с погибшими в результате этого отвратительного нападения, наш президент заявил, что Турция будет со всеми своими возможностями поддерживать государство Катар и его народ. Оба лидера договорились продолжить совместную работу над скорейшим прекращением массовых убийств в Газе", - говорится в сообщении.
катар
израиль
турция
2025
Эрдоган обсудил с эмиром Катара удар Израиля по Дохе
