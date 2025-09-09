Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал атаку Израиля на Катар нарушением международного права - РИА Новости, 09.09.2025
21:49 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/erdogan-2040794845.html
Эрдоган назвал атаку Израиля на Катар нарушением международного права
АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Атака Израиля на делегацию палестинского движения ХАМАС в Катаре является нарушением международного права, направлена против мира и безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Сегодняшнее нападение Израиля на делегацию ХАМАС в Катаре еще раз ясно продемонстрировало, что ослепленное властью правительство (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху стремится усугубить конфликт и нестабильность. Это нападение, являющееся явным нарушением международного права и суверенитета Катара, также направлено против безопасности и мира братского государства Катар. Я осуждаю это нападение", - написал Эрдоган в турецкой социальной платформе NSosyal. По его словам, Турция всеми силами поддерживает своих палестинских братьев и союзника, стратегического партнера и друга – Государство Катар. "Те, кто превратил терроризм в государственную политику, никогда не достигнут своих целей. Мы сохраним нашу твердую и решительную позицию перед лицом бандитизма Израиля, стремящегося ввергнуть в катастрофу весь регион вместе с собой, и будем продолжать защищать мир, международное право и свободу палестинского народа любой ценой", - написал Эрдоган.
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Атака Израиля на делегацию палестинского движения ХАМАС в Катаре является нарушением международного права, направлена против мира и безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сегодняшнее нападение Израиля на делегацию ХАМАС в Катаре еще раз ясно продемонстрировало, что ослепленное властью правительство (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху стремится усугубить конфликт и нестабильность. Это нападение, являющееся явным нарушением международного права и суверенитета Катара, также направлено против безопасности и мира братского государства Катар. Я осуждаю это нападение", - написал Эрдоган в турецкой социальной платформе NSosyal.
По его словам, Турция всеми силами поддерживает своих палестинских братьев и союзника, стратегического партнера и друга – Государство Катар.
"Те, кто превратил терроризм в государственную политику, никогда не достигнут своих целей. Мы сохраним нашу твердую и решительную позицию перед лицом бандитизма Израиля, стремящегося ввергнуть в катастрофу весь регион вместе с собой, и будем продолжать защищать мир, международное право и свободу палестинского народа любой ценой", - написал Эрдоган.
