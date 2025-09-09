https://ria.ru/20250909/erdogan-2040794845.html
Эрдоган назвал атаку Израиля на Катар нарушением международного права
Эрдоган назвал атаку Израиля на Катар нарушением международного права - РИА Новости, 09.09.2025
Эрдоган назвал атаку Израиля на Катар нарушением международного права
Атака Израиля на делегацию палестинского движения ХАМАС в Катаре является нарушением международного права, направлена против мира и безопасности, заявил... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T21:49:00+03:00
2025-09-09T21:49:00+03:00
2025-09-09T21:49:00+03:00
в мире
израиль
катар
турция
реджеп тайип эрдоган
хамас
армия обороны израиля (цахал)
доха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7353582da86572fd314b3a8f67720ed3.jpg
АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Атака Израиля на делегацию палестинского движения ХАМАС в Катаре является нарушением международного права, направлена против мира и безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Сегодняшнее нападение Израиля на делегацию ХАМАС в Катаре еще раз ясно продемонстрировало, что ослепленное властью правительство (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху стремится усугубить конфликт и нестабильность. Это нападение, являющееся явным нарушением международного права и суверенитета Катара, также направлено против безопасности и мира братского государства Катар. Я осуждаю это нападение", - написал Эрдоган в турецкой социальной платформе NSosyal. По его словам, Турция всеми силами поддерживает своих палестинских братьев и союзника, стратегического партнера и друга – Государство Катар. "Те, кто превратил терроризм в государственную политику, никогда не достигнут своих целей. Мы сохраним нашу твердую и решительную позицию перед лицом бандитизма Израиля, стремящегося ввергнуть в катастрофу весь регион вместе с собой, и будем продолжать защищать мир, международное право и свободу палестинского народа любой ценой", - написал Эрдоган.
https://ria.ru/20250909/khamas-2040786002.html
израиль
катар
турция
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5fb2f8afdad5163b55d0f77f5220eff5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, армия обороны израиля (цахал), доха, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Доха, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Эрдоган назвал атаку Израиля на Катар нарушением международного права
Эрдоган назвал удар ЦАХАЛ по Дохе нарушением международного права