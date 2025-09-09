https://ria.ru/20250909/erdogan--2040671356.html

Источник: Эрдоган поднимет тему Украины на полях Генассамблеи ООН

Источник: Эрдоган поднимет тему Украины на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 09.09.2025

Источник: Эрдоган поднимет тему Украины на полях Генассамблеи ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поднять тему украинского урегулирования в ходе контактов на полях Генассамблеи ООН, призвав к проведению саммита РИА Новости, 09.09.2025

АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поднять тему украинского урегулирования в ходе контактов на полях Генассамблеи ООН, призвав к проведению саммита на уровне лидеров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Восьмидесятая сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Делегацию России для участия в работе 80-й сессии Генассамблеи ООН возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В ходе предстоящих контактов на Генассамблее, господин президент (Тайип Эрдоган - ред.) наряду с ситуацией в Газе затронет и вопрос украинского урегулирования. В частности, заявит о важности проведения саммита на уровне лидеров для достижения соглашения о прекращении огня", - заявил собеседник агентства. Эрдоган ранее заявлял, что для конкретных результатов по урегулированию на Украине необходима встреча на уровне лидеров.

