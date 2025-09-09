Рейтинг@Mail.ru
Источник: Эрдоган поднимет тему Украины на полях Генассамблеи ООН
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 09.09.2025
Источник: Эрдоган поднимет тему Украины на полях Генассамблеи ООН
Источник: Эрдоган поднимет тему Украины на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 09.09.2025
Источник: Эрдоган поднимет тему Украины на полях Генассамблеи ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поднять тему украинского урегулирования в ходе контактов на полях Генассамблеи ООН, призвав к проведению саммита РИА Новости, 09.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поднять тему украинского урегулирования в ходе контактов на полях Генассамблеи ООН, призвав к проведению саммита на уровне лидеров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Восьмидесятая сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Делегацию России для участия в работе 80-й сессии Генассамблеи ООН возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В ходе предстоящих контактов на Генассамблее, господин президент (Тайип Эрдоган - ред.) наряду с ситуацией в Газе затронет и вопрос украинского урегулирования. В частности, заявит о важности проведения саммита на уровне лидеров для достижения соглашения о прекращении огня", - заявил собеседник агентства. Эрдоган ранее заявлял, что для конкретных результатов по урегулированию на Украине необходима встреча на уровне лидеров.
россия
украина
турция
россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Источник: Эрдоган поднимет тему Украины на полях Генассамблеи ООН

Президент Турции Эрдоган поднимет тему Украины в ходе контактов на полях ГА ООН

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поднять тему украинского урегулирования в ходе контактов на полях Генассамблеи ООН, призвав к проведению саммита на уровне лидеров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Восьмидесятая сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Делегацию России для участия в работе 80-й сессии Генассамблеи ООН возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В ходе предстоящих контактов на Генассамблее, господин президент (Тайип Эрдоган - ред.) наряду с ситуацией в Газе затронет и вопрос украинского урегулирования. В частности, заявит о важности проведения саммита на уровне лидеров для достижения соглашения о прекращении огня", - заявил собеседник агентства.
Эрдоган ранее заявлял, что для конкретных результатов по урегулированию на Украине необходима встреча на уровне лидеров.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
