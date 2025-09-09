Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн хвастался, что получил от Трампа 22,5 тысячи долларов за актив
04:30 09.09.2025 (обновлено: 10:05 09.09.2025)
Эпштейн хвастался, что получил от Трампа 22,5 тысячи долларов за актив
Эпштейн хвастался, что получил от Трампа 22,5 тысячи долларов за актив - РИА Новости, 09.09.2025
Эпштейн хвастался, что получил от Трампа 22,5 тысячи долларов за актив
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн в своей книге поздравлений с 50-летием хвастался, что получил от нынешнего президента США Дональда Трампа 22,5... РИА Новости, 09.09.2025
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн в своей книге поздравлений с 50-летием хвастался, что получил от нынешнего президента США Дональда Трампа 22,5 тысячи долларов за некий "полностью обесцененный" актив, следует из архива документов комитета по надзору палаты представителей США, с которым ознакомилось РИА Новости. На одной из страниц архива есть фото, на котором Эпштейн стоит вместе с тремя людьми, лицо одного из них - вероятнее всего, девушки - закрыто черным квадратом. Компания держит в руках чек с подписью Трампа на имя Эпштейна с указанной в нем суммой в 22,5 тысячи долларов. Под фотографией содержится рукописный текст с комментарием к изображению. "Джеффри демонстрирует ранние таланты с деньгами плюс женщинами! Продает Дональду Трампу "полностью обесцененный" (описание закрыто черным прямоугольником - ред.) за 22500 долларов… Хотя я и заключил сделку, я не получил никаких денег на девушку!" - указано в подписи. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн в своей книге поздравлений с 50-летием хвастался, что получил от нынешнего президента США Дональда Трампа 22,5 тысячи долларов за некий "полностью обесцененный" актив, следует из архива документов комитета по надзору палаты представителей США, с которым ознакомилось РИА Новости.
На одной из страниц архива есть фото, на котором Эпштейн стоит вместе с тремя людьми, лицо одного из них - вероятнее всего, девушки - закрыто черным квадратом. Компания держит в руках чек с подписью Трампа на имя Эпштейна с указанной в нем суммой в 22,5 тысячи долларов.
Под фотографией содержится рукописный текст с комментарием к изображению.
"Джеффри демонстрирует ранние таланты с деньгами плюс женщинами! Продает Дональду Трампу "полностью обесцененный" (описание закрыто черным прямоугольником - ред.) за 22500 долларов… Хотя я и заключил сделку, я не получил никаких денег на девушку!" - указано в подписи.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
