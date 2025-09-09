https://ria.ru/20250909/ege-2040617984.html

Рособрнадзор завершил сбор предложений по усовершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор завершил сбор предложений по усовершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 09.09.2025

Рособрнадзор завершил сбор предложений по усовершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор завершил традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене, РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Рособрнадзор завершил традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене, в ведомство поступило 200 рекомендаций, сообщается на сайте Рособрнадзора. "Опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода ЕГЭ. Всего на специальный почтовый ящик поступило около 200 предложений. Большинство из них касалось совершенствования порядка проведения экзаменов", - говорится в сообщении. Уточняется, что предложено размещать в личных кабинетах участников ЕГЭ аудиофайлы с их ответами на задания устной части экзамена по иностранным языкам, оптимизировать процесс выдачи дополнительных бланков ответов и проверку калькуляторов, а также разрешить пользоваться калькулятором на ЕГЭ по профильной математике. Кроме того, поступило предложение ввести определенную форму для участников ЕГЭ, исключающую пиджаки и другие предметы одежды, в которых легко спрятать видеокамеры и средства связи. Два предложения касались создания комфортных условий: организовать во всех пунктах проведения экзаменов питьевой режим для участников ЕГЭ и разрешить приносить на экзамены портативные вентиляторы. Были предложения о разделении ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, увеличении продолжительности экзаменов по некоторым предметам, совершенствовании контрольных измерительных материалов, введении экспериментальной части в ЕГЭ по физике и ряд других. Несколько предложений касались кадрового обеспечения при проведении ЕГЭ и ОГЭ и организации комфортных условий для работы организаторов экзаменов. "Традиционно поступили предложения об отмене ЕГЭ, но вместе с тем были письма, чьи авторы настаивали на сохранении этой формы экзаменов", - отметили в Рособрнадзоре. Все поступившие предложения будут рассмотрены специалистами Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений.

