Джонсон использовал политические связи для извлечения выгоды, пишут СМИ
Guardian: Джонсон после отставки использовал связи для извлечения выгоды
© AP Photo / Matt DunhamПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Dunham
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после отставки с поста использовал политические связи для извлечения личной выгоды, что могло идти вразрез с нормами этики и правилами лоббирования, сообщает газета Guardian со ссылкой на данные о деятельности экс-премьера, полученные американской НКО Distributed Denial of Secrets.
"Утечка данных из личного кабинета Бориса Джонсона раскрывает, как бывший премьер-министр извлекал выгоду из контактов и влияния, приобретенных им за время пребывания в должности - возможно, в нарушение этических норм и правил лоббирования", - говорится в статье.
С опорой на данные газета, в частности, утверждает, что Джонсон якобы лоббировал интересы высокопоставленного чиновника из Саудовской Аравии, а взамен просил его о донесении до кронпринца Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда своего делового предложения, касавшегося одной из компаний, управляемых экс-премьером.
Газета также пишет, что Джонсон в 2024 году якобы получил более 200 тысяч фунтов стерлингов от хедж-фонда Merlyn Advisors после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Данные, помимо этого, указывают на то, что Джонсон якобы в должности премьера организовал ужин для предпринимателя и пожизненного пэра Дэвида Браунлоу, который позже оплатил значительную часть ремонта апартаментов на Даунинг-стрит. Встреча также могла нарушить действовавшие из-за пандемии COVID-19 ограничения.
Кроме того, Джонсон, по утверждению Guardian, будучи главой правительства, якобы встречался с американским бизнесменом и основателем технологической компании Palantir Питером Тилем - спустя несколько месяцев компания получила роль в управлении данными Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).
Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября того же года он ушел в отставку.
