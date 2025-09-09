https://ria.ru/20250909/dzhonson-2040561108.html

Джонсон использовал политические связи для извлечения выгоды, пишут СМИ

Джонсон использовал политические связи для извлечения выгоды, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2025

Джонсон использовал политические связи для извлечения выгоды, пишут СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после отставки с поста использовал политические связи для извлечения личной выгоды, что могло идти вразрез с РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T00:39:00+03:00

2025-09-09T00:39:00+03:00

2025-09-09T00:39:00+03:00

в мире

великобритания

саудовская аравия

венесуэла

борис джонсон

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800870602_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fd07ea9ccddcf1769e6aaedfc47348d.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после отставки с поста использовал политические связи для извлечения личной выгоды, что могло идти вразрез с нормами этики и правилами лоббирования, сообщает газета Guardian со ссылкой на данные о деятельности экс-премьера, полученные американской НКО Distributed Denial of Secrets. "Утечка данных из личного кабинета Бориса Джонсона раскрывает, как бывший премьер-министр извлекал выгоду из контактов и влияния, приобретенных им за время пребывания в должности - возможно, в нарушение этических норм и правил лоббирования", - говорится в статье. С опорой на данные газета, в частности, утверждает, что Джонсон якобы лоббировал интересы высокопоставленного чиновника из Саудовской Аравии, а взамен просил его о донесении до кронпринца Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда своего делового предложения, касавшегося одной из компаний, управляемых экс-премьером. Газета также пишет, что Джонсон в 2024 году якобы получил более 200 тысяч фунтов стерлингов от хедж-фонда Merlyn Advisors после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Данные, помимо этого, указывают на то, что Джонсон якобы в должности премьера организовал ужин для предпринимателя и пожизненного пэра Дэвида Браунлоу, который позже оплатил значительную часть ремонта апартаментов на Даунинг-стрит. Встреча также могла нарушить действовавшие из-за пандемии COVID-19 ограничения. Кроме того, Джонсон, по утверждению Guardian, будучи главой правительства, якобы встречался с американским бизнесменом и основателем технологической компании Palantir Питером Тилем - спустя несколько месяцев компания получила роль в управлении данными Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября того же года он ушел в отставку.

https://ria.ru/20250114/dzhonson-1993561560.html

https://ria.ru/20241003/dzhonson-1976268908.html

великобритания

саудовская аравия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, саудовская аравия, венесуэла, борис джонсон, николас мадуро