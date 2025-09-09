Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане 12 человек будут судить за хищение нефти - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/dagestan-2040752299.html
В Дагестане 12 человек будут судить за хищение нефти
В Дагестане 12 человек будут судить за хищение нефти - РИА Новости, 09.09.2025
В Дагестане 12 человек будут судить за хищение нефти
Двенадцать участников преступной группы предстанут перед судом в Дагестане по обвинению в хищении 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:56:00+03:00
2025-09-09T17:56:00+03:00
происшествия
республика дагестан
ногайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Двенадцать участников преступной группы предстанут перед судом в Дагестане по обвинению в хищении 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. "В Ногайский районный суд поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 12 человек, обвиняемых в краже нефти в особо крупном размере, совершенном организованной группой… В настоящее время уголовное дело судом принято к производству", – говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году двое мужчин создали организованную группу для систематического хищения нефти у ООО "ДагБурСервис" из резервуара на участке "Граничный" в Ногайском районе Дагестана. Они разработали план, включавший перекачку нефти в цистерны "Камазов" и ее дальнейшую реализацию. К группе добровольно присоединились четверо родственников и еще восемь человек. Некоторые участники группы непосредственно участвовала в краже, другие предоставили транспорт, организовали сбыт похищенного топлива и обеспечивали беспрепятственное движение автомобилей. Как выяснило следствие, злоумышленники действовали с тщательным планированием, дисциплиной, мерами конспирации – похищали в ночное время, использовали замаскированные цистерны. "Согласно материалам уголовного дела, с августа 2023 года по май 2024 года обвиняемые похитили 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, причинив ООО "ДагБурСервис" ущерб в особо крупном размере. Кроме того, их действия привели к повреждению нефтепровода", – рассказали в пресс-службе судов республики. Все 12 обвиняемых находятся под стражей.
https://ria.ru/20250909/ivanov-2040708289.html
https://ria.ru/20250828/sud-2038122339.html
республика дагестан
ногайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, ногайский район
Происшествия, Республика Дагестан, Ногайский район
В Дагестане 12 человек будут судить за хищение нефти

В Дагестане 12 человек будут судить за хищение 119 тонн нефти

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Двенадцать участников преступной группы предстанут перед судом в Дагестане по обвинению в хищении 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
"В Ногайский районный суд поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 12 человек, обвиняемых в краже нефти в особо крупном размере, совершенном организованной группой… В настоящее время уголовное дело судом принято к производству", – говорится в сообщении.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Суд признал законным приговор Тимуру Иванову
Вчера, 16:01
По версии следствия, в 2023 году двое мужчин создали организованную группу для систематического хищения нефти у ООО "ДагБурСервис" из резервуара на участке "Граничный" в Ногайском районе Дагестана. Они разработали план, включавший перекачку нефти в цистерны "Камазов" и ее дальнейшую реализацию. К группе добровольно присоединились четверо родственников и еще восемь человек.
Некоторые участники группы непосредственно участвовала в краже, другие предоставили транспорт, организовали сбыт похищенного топлива и обеспечивали беспрепятственное движение автомобилей. Как выяснило следствие, злоумышленники действовали с тщательным планированием, дисциплиной, мерами конспирации – похищали в ночное время, использовали замаскированные цистерны.
"Согласно материалам уголовного дела, с августа 2023 года по май 2024 года обвиняемые похитили 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, причинив ООО "ДагБурСервис" ущерб в особо крупном размере. Кроме того, их действия привели к повреждению нефтепровода", – рассказали в пресс-службе судов республики.
Все 12 обвиняемых находятся под стражей.
Суд - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Арбитражный суд изучит спор об акциях "Петербургского нефтяного терминала"
28 августа, 16:02
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанНогайский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала