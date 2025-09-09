https://ria.ru/20250909/dagestan-2040752299.html

В Дагестане 12 человек будут судить за хищение нефти

В Дагестане 12 человек будут судить за хищение нефти - РИА Новости, 09.09.2025

В Дагестане 12 человек будут судить за хищение нефти

Двенадцать участников преступной группы предстанут перед судом в Дагестане по обвинению в хищении 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T17:56:00+03:00

2025-09-09T17:56:00+03:00

2025-09-09T17:56:00+03:00

происшествия

республика дагестан

ногайский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg

МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Двенадцать участников преступной группы предстанут перед судом в Дагестане по обвинению в хищении 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. "В Ногайский районный суд поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 12 человек, обвиняемых в краже нефти в особо крупном размере, совершенном организованной группой… В настоящее время уголовное дело судом принято к производству", – говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году двое мужчин создали организованную группу для систематического хищения нефти у ООО "ДагБурСервис" из резервуара на участке "Граничный" в Ногайском районе Дагестана. Они разработали план, включавший перекачку нефти в цистерны "Камазов" и ее дальнейшую реализацию. К группе добровольно присоединились четверо родственников и еще восемь человек. Некоторые участники группы непосредственно участвовала в краже, другие предоставили транспорт, организовали сбыт похищенного топлива и обеспечивали беспрепятственное движение автомобилей. Как выяснило следствие, злоумышленники действовали с тщательным планированием, дисциплиной, мерами конспирации – похищали в ночное время, использовали замаскированные цистерны. "Согласно материалам уголовного дела, с августа 2023 года по май 2024 года обвиняемые похитили 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, причинив ООО "ДагБурСервис" ущерб в особо крупном размере. Кроме того, их действия привели к повреждению нефтепровода", – рассказали в пресс-службе судов республики. Все 12 обвиняемых находятся под стражей.

https://ria.ru/20250909/ivanov-2040708289.html

https://ria.ru/20250828/sud-2038122339.html

республика дагестан

ногайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, ногайский район