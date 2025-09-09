https://ria.ru/20250909/dagestan-2040752299.html
В Дагестане 12 человек будут судить за хищение нефти
2025-09-09T17:56:00+03:00
происшествия
республика дагестан
ногайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Двенадцать участников преступной группы предстанут перед судом в Дагестане по обвинению в хищении 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. "В Ногайский районный суд поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 12 человек, обвиняемых в краже нефти в особо крупном размере, совершенном организованной группой… В настоящее время уголовное дело судом принято к производству", – говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году двое мужчин создали организованную группу для систематического хищения нефти у ООО "ДагБурСервис" из резервуара на участке "Граничный" в Ногайском районе Дагестана. Они разработали план, включавший перекачку нефти в цистерны "Камазов" и ее дальнейшую реализацию. К группе добровольно присоединились четверо родственников и еще восемь человек. Некоторые участники группы непосредственно участвовала в краже, другие предоставили транспорт, организовали сбыт похищенного топлива и обеспечивали беспрепятственное движение автомобилей. Как выяснило следствие, злоумышленники действовали с тщательным планированием, дисциплиной, мерами конспирации – похищали в ночное время, использовали замаскированные цистерны. "Согласно материалам уголовного дела, с августа 2023 года по май 2024 года обвиняемые похитили 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, причинив ООО "ДагБурСервис" ущерб в особо крупном размере. Кроме того, их действия привели к повреждению нефтепровода", – рассказали в пресс-службе судов республики. Все 12 обвиняемых находятся под стражей.
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Двенадцать участников преступной группы предстанут перед судом в Дагестане по обвинению в хищении 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
"В Ногайский районный суд поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 12 человек, обвиняемых в краже нефти в особо крупном размере, совершенном организованной группой… В настоящее время уголовное дело судом принято к производству", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2023 году двое мужчин создали организованную группу для систематического хищения нефти у ООО "ДагБурСервис" из резервуара на участке "Граничный" в Ногайском районе Дагестана
. Они разработали план, включавший перекачку нефти в цистерны "Камазов" и ее дальнейшую реализацию. К группе добровольно присоединились четверо родственников и еще восемь человек.
Некоторые участники группы непосредственно участвовала в краже, другие предоставили транспорт, организовали сбыт похищенного топлива и обеспечивали беспрепятственное движение автомобилей. Как выяснило следствие, злоумышленники действовали с тщательным планированием, дисциплиной, мерами конспирации – похищали в ночное время, использовали замаскированные цистерны.
"Согласно материалам уголовного дела, с августа 2023 года по май 2024 года обвиняемые похитили 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, причинив ООО "ДагБурСервис" ущерб в особо крупном размере. Кроме того, их действия привели к повреждению нефтепровода", – рассказали в пресс-службе судов республики.
Все 12 обвиняемых находятся под стражей.