https://ria.ru/20250909/aziya-2040566870.html
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии - РИА Новости, 09.09.2025
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии
России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T02:13:00+03:00
2025-09-09T02:13:00+03:00
2025-09-09T02:13:00+03:00
россия
китай
индия
владимир путин
институт стран азии и африки
мгу имени м. в. ломоносова
дальневосточный федеральный университет
азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815330776_0:331:2816:1914_1920x0_80_0_0_b14cd4dbd2ced1b513378749def4a4f4.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Вообще, я думаю, что России надо устанавливать безвиз абсолютно со всеми странами Азии", - сказал он. По мнению Малова, упор стоит делать на страны АСЕАН, Индию, а еще Южную Азию, те же самые Шри-Ланку и Пакистан. "Ну и, конечно, я думаю, что страны Северо-Восточной Азии - Япония и Южная Корея - целиком могут присоединиться", - отметил он. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для граждан РФ. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250902/spros-2039033864.html
https://ria.ru/20250827/aziya-2037687569.html
россия
китай
индия
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815330776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c46e7b714015a7196d97396275eb4a37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, индия, владимир путин, институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова, дальневосточный федеральный университет, азия, вэф-2025
Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, Институт стран Азии и Африки, МГУ имени М. В. Ломоносова, Дальневосточный федеральный университет, Азия, ВЭФ-2025
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии
Глава Института стран Азии и Африки призвал установить безвиз со странами Азии