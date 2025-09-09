https://ria.ru/20250909/aziya-2040566870.html

Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Вообще, я думаю, что России надо устанавливать безвиз абсолютно со всеми странами Азии", - сказал он. По мнению Малова, упор стоит делать на страны АСЕАН, Индию, а еще Южную Азию, те же самые Шри-Ланку и Пакистан. "Ну и, конечно, я думаю, что страны Северо-Восточной Азии - Япония и Южная Корея - целиком могут присоединиться", - отметил он. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для граждан РФ. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

