09.09.2025
02:13 09.09.2025
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Вообще, я думаю, что России надо устанавливать безвиз абсолютно со всеми странами Азии", - сказал он. По мнению Малова, упор стоит делать на страны АСЕАН, Индию, а еще Южную Азию, те же самые Шри-Ланку и Пакистан. "Ну и, конечно, я думаю, что страны Северо-Восточной Азии - Япония и Южная Корея - целиком могут присоединиться", - отметил он. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для граждан РФ. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
"Вообще, я думаю, что России надо устанавливать безвиз абсолютно со всеми странами Азии", - сказал он.
По мнению Малова, упор стоит делать на страны АСЕАН, Индию, а еще Южную Азию, те же самые Шри-Ланку и Пакистан. "Ну и, конечно, я думаю, что страны Северо-Восточной Азии - Япония и Южная Корея - целиком могут присоединиться", - отметил он.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для граждан РФ.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
