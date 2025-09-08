Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал, что будет считать победой - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 08.09.2025 (обновлено: 08:52 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/zelenskij-2040326088.html
Зеленский рассказал, что будет считать победой
Зеленский рассказал, что будет считать победой - РИА Новости, 08.09.2025
Зеленский рассказал, что будет считать победой
Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC заявил, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T00:15:00+03:00
2025-09-08T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC заявил, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком. В последнее время в риторике Зеленского по территориальному вопросу появились дополнительные нюансы. Он стал говорить о том, что Украина "юридически не признает" присоединение неподконтрольных ВСУ земель к России, хотя ранее подчеркивал абсолютный отказ от любых признаний де-факто. Теперь он сделал заявление, допускающее более широкое толкование возможных вариантов признания территориальных потерь Киева. В интервью телеканалу ABC Зеленский заявил, что Россия якобы хочет "полностью оккупировать" Украину, утверждая, что это и было бы победой Путина. "Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне", — заявил Зеленский. Путин в июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет. В сентябре, выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер отметил, что при этом для России неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных, а гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для России. Россия, помимо территорий новых регионов, контролирует также территории в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях и продолжает освобождать всё новые населенные пункты. Путин на ПМЭФ в июне отмечал, что существует старинное правило: "там, где ступает нога русского солдата, — то наше". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036902832.html
https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040318393.html
https://ria.ru/20250907/ssha-2040236655.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский рассказал, что будет считать победой

Зеленский будет считать победой отсутствие полного контроля России над Украиной

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC заявил, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком.
В последнее время в риторике Зеленского по территориальному вопросу появились дополнительные нюансы. Он стал говорить о том, что Украина "юридически не признает" присоединение неподконтрольных ВСУ земель к России, хотя ранее подчеркивал абсолютный отказ от любых признаний де-факто.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Единственный вариант". В США сделали тяжелое признание о мире на Украине
22 августа, 08:59
Теперь он сделал заявление, допускающее более широкое толкование возможных вариантов признания территориальных потерь Киева.
В интервью телеканалу ABC Зеленский заявил, что Россия якобы хочет "полностью оккупировать" Украину, утверждая, что это и было бы победой Путина.
"Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне", — заявил Зеленский.
Путин в июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет. В сентябре, выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер отметил, что при этом для России неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных, а гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Страдания к минимуму". В ЕС нашли быстрый способ смещения Зеленского
Вчера, 21:39
Россия, помимо территорий новых регионов, контролирует также территории в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях и продолжает освобождать всё новые населенные пункты. Путин на ПМЭФ в июне отмечал, что существует старинное правило: "там, где ступает нога русского солдата, — то наше".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Будет жаловаться": в США рассказали о реакции Зеленского на слова Путина
Вчера, 05:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала