Зеленский рассказал, что будет считать победой
Зеленский будет считать победой отсутствие полного контроля России над Украиной
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC заявил, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком.
В последнее время в риторике Зеленского по территориальному вопросу появились дополнительные нюансы. Он стал говорить о том, что Украина "юридически не признает" присоединение неподконтрольных ВСУ земель к России, хотя ранее подчеркивал абсолютный отказ от любых признаний де-факто.
Теперь он сделал заявление, допускающее более широкое толкование возможных вариантов признания территориальных потерь Киева.
В интервью телеканалу ABC Зеленский заявил, что Россия якобы хочет "полностью оккупировать" Украину, утверждая, что это и было бы победой Путина.
"Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне", — заявил Зеленский.
Путин в июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет. В сентябре, выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер отметил, что при этом для России неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных, а гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для России.
Россия, помимо территорий новых регионов, контролирует также территории в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях и продолжает освобождать всё новые населенные пункты. Путин на ПМЭФ в июне отмечал, что существует старинное правило: "там, где ступает нога русского солдата, — то наше".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.