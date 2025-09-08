https://ria.ru/20250908/yuar-2040472893.html
ЮАР поддержала инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости
ЮАР поддержала инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости - РИА Новости, 08.09.2025
ЮАР поддержала инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости
ЮАР поддерживает инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости стран-участниц объединения, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЮАР поддерживает инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости стран-участниц объединения, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса. "Мы поддерживаем конструктивные инициативы БРИКС, которые повышают устойчивость экономики наших стран и стран Глобального Юга и укрепляют глобальную многостороннюю систему", - отметил южноафриканский лидер.
