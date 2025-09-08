Рейтинг@Mail.ru
ЮАР поддержала инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/yuar-2040472893.html
ЮАР поддержала инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости
ЮАР поддержала инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости - РИА Новости, 08.09.2025
ЮАР поддержала инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости
ЮАР поддерживает инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости стран-участниц объединения, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T16:30:00+03:00
2025-09-08T16:30:00+03:00
в мире
юар
сирил рамафоса
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891927347_0:172:3112:1922_1920x0_80_0_0_195d9837ba51e45d28a79f5574bfc8c9.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЮАР поддерживает инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости стран-участниц объединения, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса. "Мы поддерживаем конструктивные инициативы БРИКС, которые повышают устойчивость экономики наших стран и стран Глобального Юга и укрепляют глобальную многостороннюю систему", - отметил южноафриканский лидер.
https://ria.ru/20250908/briks-2040460508.html
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891927347_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_778d0ff7195949d53dbd1696bd15be2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, БРИКС
ЮАР поддержала инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости

Рамафоса: ЮАР поддерживает инициативы БРИКС по устойчивости экономики стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСирил Рамафоса
Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сирил Рамафоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЮАР поддерживает инициативы БРИКС по укреплению экономической устойчивости стран-участниц объединения, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса.
"Мы поддерживаем конструктивные инициативы БРИКС, которые повышают устойчивость экономики наших стран и стран Глобального Юга и укрепляют глобальную многостороннюю систему", - отметил южноафриканский лидер.
На площадке проведения саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
БРИКС должна защищать экономический порядок, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 16:00
 
В миреЮАРСирил РамафосаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала