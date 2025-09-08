Рейтинг@Mail.ru
08.09.2025
Шойгу принял участие в открытии выставки искусств КНДР в Москве
Культура
 
19:14 08.09.2025
Шойгу принял участие в открытии выставки искусств КНДР в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в понедельник принял участие в открытии масштабной выставки искусства Корейской Народно-Демократической Республики "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В экспозиции представлено 123 произведения, включая корейскую национальную живопись (Чосонхва), гравюру, керамику, мозаику и вышивку, которые ранее не демонстрировались в России. Выставка знакомит посетителей с богатым культурным наследием КНДР, отражающим национальные традиции, философию и искусство страны, а также подчеркивает взаимное уважение и стремление к развитию межгосударственных отношений через искусство. Шойгу вместе с министром культуры КНДР Сын Чон Гю и министром культуры РФ Ольгой Любимовой обошли выставку. Они, в частности, осмотрели картины, посвященные участию военнослужащих КНДР в освобождении Курской области, в том числе полотно "В одном окопе". На этой картине запечатлены торжествующие российские и северокорейские бойцы на фоне государственных флагов России и КНДР. Выставка проходит при поддержке министерств культуры РФ и КНДР.
Заголовок открываемого материала